Hãng máy bay Trung Quốc nhận đơn hàng 'khủng' từ Campuchia

20 chiếc máy bay C909 là đơn hàng nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của hãng máy bay "made in China".

Máy bay C909 đã được sử dụng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hãng hàng không quốc gia Campuchia - Air Cambodia vừa ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) để mua 10 máy bay phản lực khu vực C909, kèm tùy chọn thêm 10 chiếc.

C909, trước đây mang tên ARJ21, có sức chứa tối đa 90 hành khách, là mẫu máy bay phản lực thương mại đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất hàng loạt và đi vào khai thác từ năm 2016.

Comac kỳ vọng dòng máy bay này sẽ là bước đệm để mở rộng ra thị trường quốc tế, trong bối cảnh mẫu thân hẹp C919 của hãng mới chỉ được các hãng nội địa Trung Quốc vận hành.

Ngoài Campuchia, C909 đã có mặt trong đội bay của các hãng hàng không tại Indonesia, Việt Nam, Lào và Brunei. Tháng này, Lao Airlines tiếp nhận chiếc C909 thứ hai và bắt đầu khai thác đường bay quốc tế đến Bangkok.

Comac cũng đang đề xuất nắm cổ phần chi phối tại hãng hàng không quốc gia của Lào, vốn gặp nhiều khó khăn tài chính.

Tại Trung Quốc, Chengdu Airlines là hãng hàng không đầu tiên nhận và khai thác thương mại tàu C909 từ năm 2016. Indonesia là khách hàng quốc tế đầu tiên sử dụng chiếc máy bay này vào năm 2022.

Cuối năm ngoái, mẫu máy bay này đã thực hiện 194.000 giờ bay với hơn 135.000 lượt cất hạ cánh.

Đến đầu tháng 7, Comac đã bàn giao 166 chiếc C909 cho các hãng hàng không, phục vụ hơn 24 triệu lượt hành khách.