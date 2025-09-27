Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO AirAsia lạc quan về việc gia nhập thị trường Việt Nam

  • Thứ bảy, 27/9/2025 05:23 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

CEO Tony Fernandes khẳng định đàm phán với đối tác Việt Nam đang tiến triển tích cực. Sau 4 lần "lỡ hẹn", ông nói bản thân lạc quan hơn bao giờ hết về việc gia nhập thị trường Việt Nam.

AirAsia đã 4 lần "lỡ hẹn" với thị trường Việt Nam. Ảnh: AirAsia.

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia, thuộc Capital A Bhd, xác nhận đang thảo luận với một đối tác tại Việt Nam nhằm mở rộng hiện diện trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tan Sri Tony Fernandes cho biết thỏa thuận hiện vẫn chưa được chốt.

"Không có gì bí mật khi tôi đã muốn hoạt động ở Việt Nam từ lâu. Là một hãng hàng không Đông Nam Á, việc có mặt tại một trong những quốc gia đầy tiềm năng nhất khu vực là điều hợp lý", ông Tony chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn xã Malaysia Bernama bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 2025.

Vị lãnh đạo hãng bay khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực nhưng cũng thừa nhận nhiều khả năng rủi ro có thể xảy ra trong quá trình từ thảo luận đến triển khai.

"Dù vậy, tôi lạc quan hơn bao giờ hết về việc AirAsia gia nhập thị trường Việt Nam", ông nói thêm.

Ngoài Việt Nam, AirAsia cũng đang thảo luận sơ bộ để mở rộng sang Lào và Brunei. Như vậy, chỉ còn Myanmar và Singapore là hai thị trường Đông Nam Á hãng chưa hiện diện.

CEO AirAsia nhấn mạnh mong muốn hãng có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á nhất có thể trước khi ông rời cương vị lãnh đạo, đồng thời khẳng định ông đặc biệt quan tâm tới Việt Nam.

Hiện AirAsia đã có chứng chỉ nhà khai thác hàng không (AOC) tại 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia. Hãng đang vận hành đội tàu bay hơn 200 chiếc.

Hồi tháng 8, đại diện Tập đoàn T&T và Capital A đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Tại cuộc gặp, hai doanh nghiệp đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.

Mục tiêu của Capital A là xây dựng một hệ sinh thái tích hợp phục vụ nhu cầu di chuyển, mua sắm và tài chính của khách hàng tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Tập đoàn T&T đang xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện tại Việt Nam, bao gồm đầy đủ các mắt xích từ hạ tầng, logistics đến vận hành hàng không.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, Air Asia đã 4 lần "lỡ hẹn" với thị trường Việt Nam dù nỗ lực tìm kiếm các thỏa thuận với Pacific Airlines, Vinashin, Vietjet và Hải Âu.

Diệu Thanh

  VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

Đọc tiếp

