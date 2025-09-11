Một hãng bay tuyển phi công lương 200-300 triệu/tháng sau thuế

Vietravel Airlines tuyển dụng các vị trí phi công gồm cơ phó, cơ trưởng, CPE (giám khảo bay được ủy quyền) với mức lương sau thuế dự tính cao nhất lên tới 318 triệu đồng.

Vietravel Airlines đang ráo riết tuyển thêm nhân sự với mục tiêu tăng đội bay lên 10 chiếc. Ảnh: VU.

Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa thông báo tuyển dụng phi công với mức lương và phúc lợi hấp dẫn.

Cụ thể, hãng bay thông báo tuyển dụng phi công với các tiêu chí như nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi; có giấy chứng nhận y tế class 1 còn hiệu lực, trình độ tiếng Anh ICEO level 4 trở lên; chuyến bay cuối cùng trên máy bay thương mại trong vòng 12 tháng...

Ngoài ra, hãng còn một số yêu cầu riêng cho vị trí cơ trưởng và cơ phó.

Đáng chú ý, trong thông báo tuyển dụng, Vietravel Airlines công khai mức lương cho vị trí cơ phó là 120 triệu đồng/tháng, cơ trưởng là 202 triệu đồng/tháng, LSC/FI (cơ trưởng tiêu chuẩn tuyến /giáo viên năng lực) là 288 triệu đồng/tháng và DPE (giám khảo bay được ủy quyền) là 318 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mức lương kể trên là lương sau thuế ước tính trong khoảng 70 giờ bay/tháng.

Ngoài ra, các vị trí này còn nhận được phúc lợi như 48 ngày phép/năm, vé máy bay miễn phí cho người thân... Bên cạnh đó, nhân sự còn được hưởng các ưu đãi từ Tập đoàn T&T như ưu đãi mua nhà, ưu đãi gói vay tại SHB, dịch vụ nghỉ dưỡng và sân golf.

Trước đó, chuyên trang hàng không Aviation A2Z tiết lộ mức lương của các phi công tại Vietnam Airlines dao động trong khoảng 10.000- 18.000 USD /tháng (tương đương khoảng 251-451 triệu đồng/tháng quy đổi). Mức lương sẽ tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm làm việc.

Trong khi đó, mức lương phi công Vietjet Air dao động từ 8.000 USD đến 12.000 USD /tháng (khoảng 200-300 triệu đồng/tháng quy đổi).

Aviation A2Z nhận định mức lương phi công Vietjet Air thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh là do các yếu tố như ít giờ bay hơn trong một tháng nếu so sánh với hoạt động của đối thủ đến các thành phố ở châu Âu cũng như châu Đại Dương.

Vietravel Airlines đã sở hữu thêm 2 tàu bay sau khi về với hệ sinh thái T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển). Ông Đỗ Vinh Quang (con trai thứ 2 của bầu Hiển), Phó chủ tịch T&T Group, hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Hãng bay này đang đặt mục tiêu nâng đội máy bay lên 10 chiếc từ 3 chiếc hiện tại.

Hãng đồng thời kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế và tiếp tục phát triển đồng nhất dịch vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, về hoạt động khai thác, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang.

Song song đó, hãng dự kiến thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội và An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Ngoài vận tải hành khách, Vietravel Airlines cho biết đang lên kế hoạch mở rộng sang mảng vận tải hàng hóa (air cargo). Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng và logistics khu vực đang tăng trưởng mạnh sau đại dịch.

Bên cạnh đó, T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.