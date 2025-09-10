Vietjet tăng vốn lên hơn 5.900 tỷ, mở thêm mảng sửa chữa máy bay

Vietjet mở rộng ngành nghề kinh doanh sau khi khởi công khu bảo dưỡng 1.700 tỷ tại sân bay Long Thành.

Vietjet đầu tư 1.700 tỷ đồng xây dựng trung tâm bảo dưỡng ở sân bay Long Thành. Ảnh: VJC.

CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nội dung chính là tăng vốn điều lệ và mở thêm một số ngành hoạt động.

Theo đó, vốn điều lệ của hãng hàng không này đã được nâng lên 5.916 tỷ đồng sau khi hoàn tất việc chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước theo kế hoạch được công bố từ tháng 2.

Trong thay đổi lần này, Vietjet còn bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh từ 59 ngành nghề lên thành 64 ngành nghề.

Các hoạt động được bổ sung đều có liên quan đến hoạt động sửa chữa bảo dưỡng máy bay như "sửa chữa máy móc, thiết bị", "sửa chữa thiết bị điện tử và quang học", "sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải", "hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không", "hoạt động thiết kế chuyên dụng"...

Động thái này diễn ra ngay sau khi hãng hàng không của nữ tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam - bà Nguyễn Thị Phương Thảo - khởi công trung tâm bảo dưỡng có tổng mức đầu tư 100 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng ) tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án bao gồm hangar số 3 và số 4 tại sân bay Long Thành. Công trình đáp ứng khả năng bảo dưỡng tại một thời điểm cho 10 tàu bay với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế.

Trung tâm được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa đội tàu bay, góp phần nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật hàng không, hình thành tổ hợp bảo dưỡng phục vụ các hãng trong nước, đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành cũng như toàn ngành.

Cũng theo đơn vị, công trình thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của một doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại cuộc họp ngày 7/9 với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, ông Vũ Phạm Nguyên Tùng, Giám đốc Phát triển dự án của hãng hàng không Vietjet khẳng định quyết tâm hoàn thành hangar tàu bay thân rộng trước ngày 19/12.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo sân bay đi vào hoạt động đúng tiến độ, phục vụ các hãng hàng không, bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet và các hãng hàng không khác trong tương lai.

Phó thủ tướng yêu cầu Vietjet phải hoàn thành đúng tiến độ chứ không phải là "cơ bản hoàn thành", bất kỳ chậm trễ nào đều phải báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng.