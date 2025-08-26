Vietravel Airlines tham gia triển lãm "Thành tựu đất nước" với gian trưng bày quy mô, mang đến cho công chúng hành trình khám phá giàu trải nghiệm và cảm xúc.

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vietravel Airlines tham gia triển lãm "Thành tựu đất nước", được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ 28/8 đến 5/9.

Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia

Đến với triển lãm "Thành tựu đất nước", Vietravel Airlines mang theo thông điệp: "Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia". Đây không chỉ là lời khẳng định về nỗ lực của hãng hàng không sinh ra từ mảnh đất hình chữ S, mà còn thể hiện khát vọng chung của đội ngũ người Việt trong hành trình đưa hàng không Việt Nam vươn tầm thế giới.

Gian trưng bày của Vietravel Airlines được thiết kế thành chuỗi hành trình cảm xúc với 4 khu vực trải nghiệm.

Gian trưng bày của Vietravel Airlines được thiết kế thành chuỗi hành trình cảm xúc với 4 khu vực trải nghiệm. Ở điểm dừng đầu tiên, khách tham quan được khám phá dịch vụ hạng Premium, hòa vào không gian nghệ thuật tôn vinh văn hóa Việt và khát vọng vươn xa. Khu vực "Hành trình trải nghiệm cá nhân hóa" cho phép mỗi người tự xây dựng hành trình riêng dựa trên sở thích du lịch, chỉ với vài thao tác trên màn hình LED.

Tại khu vực "Khát vọng vươn xa", khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về tầm nhìn của Tập đoàn T&T Group cùng hệ sinh thái bền vững, nơi Vietravel Airlines đồng hành kiến tạo giá trị vượt trội. Nổi bật là bản đồ chiến lược kết nối hàng không và logistics, cùng hình ảnh 2 dự án mang tầm vóc quốc gia: Cảng hàng không Quảng Trị và Tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay Quảng Trị. Màn hình LED trung tâm tái hiện công trình biểu tượng, khát vọng kiến tạo kỷ nguyên cất cánh mới của dân tộc.

Điểm nhấn cuối cùng nằm ở "Vùng chạm công nghệ", nơi khách tham quan trực tiếp khám phá công nghệ hiện đại mà Vietravel Airlines đang ứng dụng, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản trị quốc tế. Bên cạnh đó, hãng mang đến chương trình tư vấn, khuyến mại hấp dẫn dành cho khách tham quan, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, đồng hành sự phát triển của đất nước.

Vietravel Airlines hứa hẹn mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đặc biệt.

Tiếp tục khẳng định sứ mệnh kiến tạo

Tham gia triển lãm "Thành tựu đất nước" nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Vietravel Airlines mang đến thông điệp về sứ mệnh kiến tạo hành trình mới. Đây là dịp để Vietravel Airlines khẳng định vai trò của hãng hàng không tư nhân vì sự phát triển của Việt Nam và sẵn sàng vươn ra thế giới, đồng thời truyền tải khát vọng vươn cao, tinh thần hội nhập và cam kết tiên phong trong đổi mới sáng tạo.

Được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 3/4/2020 với số vốn 700 tỷ đồng , Vietravel Airlines chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 25/1/2021. Với định hướng xây dựng hãng hàng không gắn liền du lịch, trong những năm qua, hãng kiên định mở rộng đường bay trục, kết nối điểm đến du lịch trọng yếu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Việt Nam gần hơn với thế giới.

Khát vọng vươn lên của Vietravel Airlines càng được củng cố khi có sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group. Từ nền tảng này, hãng bước vào giai đoạn phát triển mới, hoạch định dài hạn, hướng đến trở thành hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, Vietravel Airlines công bố kế hoạch mở thêm 2 đường bay nội địa (TP.HCM - Hải Phòng, TP.HCM - Thanh Hóa), khôi phục đường bay Hà Nội - Nha Trang và khai thác chuỗi charter Hà Nội - An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10. Song song, hãng xúc tiến đàm phán với nhà sản xuất máy bay và đối tác quốc tế để mở rộng đội tàu, mục tiêu đến 2030 đạt 30-50 chiếc, phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Vietravel Airlines bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Không dừng ở vận tải hành khách, Vietravel Airlines đẩy mạnh khai thác hàng hóa hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng khu vực. Cùng T&T Group, hãng hướng đến phát triển các dịch vụ phụ trợ như ground services, kho bãi, kỹ thuật và công nghiệp hàng không; từng bước hoàn thiện hệ sinh thái theo mô hình tập đoàn. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp hãng nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Quá trình phát triển đội bay cũng gắn liền chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không - logistics - hạ tầng mà T&T Group đang triển khai. Là cổ đông chiến lược, T&T Group không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn định hướng Vietravel Airlines trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị từ cảng hàng không, logistics, tổ hợp công nghiệp đến đô thị sân bay. Nhờ đó, hãng dần làm chủ chuỗi vận hành từ khai thác, dịch vụ mặt đất đến kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay.

Đặc biệt, Vietravel Airlines được kết nối trực tiếp nhiều dự án trọng điểm của T&T Group như Cảng hàng không Quảng Trị, tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - đô thị sân bay Quảng Trị, cảng Quảng Ninh, cảng logistics thông minh Việt Nam SuperPort tại Vĩnh Phúc hay cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Những kết nối này không chỉ mang lại lợi thế hạ tầng mà còn mở rộng không gian khai thác, tạo điều kiện để hãng tiệm cận mô hình vận hành tổng thể vốn chỉ thấy ở các hãng lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình, Vietravel Airlines - cùng sự đồng hành chiến lược của T&T Group - đang khẳng định vị thế của doanh nghiệp tiêu biểu trong khối kinh tế tư nhân. Đơn vị góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến nền kinh tế sáng tạo, tự chủ và hội nhập toàn diện.