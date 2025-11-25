Nhà sản xuất máy bay 'made in China' nắm 49% vốn Lao Airlines

Thương vụ góp vốn với Lao Airlines được xem là bước đi mới của Comac nhằm đưa các dòng máy bay "made in China" thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á.

Máy bay Comac C909 khoác áo Lao Airlines. Ảnh: Lao Airlines.

Tờ Travel News Daily đưa tin chính phủ Lào xác nhận Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) sẽ mua 49% cổ phần hãng hàng không Lao Airlines, trong khi nhà nước giữ quyền kiểm soát với 51%. Chính phủ Lào đánh giá đây là một phần trong kế hoạch cải tổ doanh nghiệp nhà nước và xử lý những đơn vị ghi nhận thua lỗ kéo dài.

Theo các quan chức nước này, Comac ban đầu đề nghị nắm cổ phần chi phối, nhưng phía Lào đã đàm phán lại để duy trì quyền kiểm soát. Hai bên thuê đơn vị độc lập tiến hành kiểm toán và định giá Lao Airlines trước khi chốt thỏa thuận.

Hiện, Lao Airlines và Comac đang soạn thảo chương trình tập trung vào cải thiện vận hành, tinh giản quy trình và xác định danh mục đầu tư ưu tiên. Kế hoạch sẽ được trình lên chính phủ trước khi triển khai.

Mục tiêu của liên doanh là nâng cao năng lực khai thác, hiện đại hóa đội bay và đưa hãng vào quỹ đạo tài chính bền vững hơn.

Thỏa thuận giữa hai bên dựa trên biên bản ghi nhớ ký tháng 10/2024 và tiếp nối việc Lao Airlines tiếp nhận hai máy bay Comac C919 theo hình thức thuê từ tháng 4. Hãng hiện khai thác 13 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320-214, hai chiếc Comac C919, 3 chiếc ATR 72-600 và 4 tàu bay ATR 72-500.

Đàm phán góp vốn của Comac vào hãng bay của Lào bắt đầu từ năm 2024. Tháng 5, nhà sản xuất máy bay Trung Quốc đề xuất nắm tối thiểu 51% vốn hãng bay Lào và không tính khoản nợ của hãng vào cơ cấu giao dịch. Quốc hội Lào tranh luận về bài toán thu hút chuyên môn nước ngoài nhưng vẫn giữ quyền sở hữu quốc gia. Một số ý kiến đề xuất mô hình chuyển đổi theo giai đoạn, song chính phủ quyết định duy trì cổ phần chi phối ngay từ đầu.

Comac đã hỗ trợ Lao Airlines trong đào tạo, lập kế hoạch bảo dưỡng và xây dựng quy trình vận hành. Quá trình tích hợp bắt đầu từ đầu năm 2025 với sự xuất hiện của dòng máy bay C909 và C919.

Thỏa thuận góp vốn được xem là dấu mốc quan trọng đối với sự hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc trong ngành hàng không Đông Nam Á. Với ngành du lịch - dịch vụ trong khu vực, việc nâng hiệu quả hoạt động của Lao Airlines có thể cải thiện khả năng kết nối và năng lực khai thác.