Máy bay 'made in China' nhắm đến khách vùng Vịnh

Máy bay C919 lần đầu trình diễn ngoài Đông Á tại Dubai Airshow, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực cạnh tranh Airbus và Boeing của Comac.

Một chiếc Comac C919 thực hiện màn bay lượn tại Triển lãm hàng không Dubai. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã thực hiện màn ra mắt tại Trung Đông cho mẫu máy bay C919 bằng phần bay trình diễn tại Triển lãm hàng không Dubai hôm 18/11. Đây là lần đầu tiên mẫu thân hẹp này biểu diễn ngoài khu vực Đông Á, theo Reuters.

Chiếc C919 màu trắng với các chi tiết xanh dương và xanh lá cất cánh vào khoảng 15h30 (giờ Dubai), bay vài vòng trước khi hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế Al-Maktoum.

Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) đặt tham vọng cạnh tranh với những hãng thống trị thị trường như Airbus và Boeing, cũng như đối thủ nhỏ hơn là Embraer của Brazil.

Tuy vậy, hai mẫu máy bay hiện có của hãng là C909 và C919 vẫn chưa có các chứng nhận quan trọng từ cơ quan quản lý phương Tây. Vì vậy, doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm kiếm những thị trường thay thế để nâng cao hiện diện quốc tế.

Tại triển lãm, hàng chục khách tham quan xếp hàng để vào xem chiếc C919 đỗ tại khu trưng bày. Một phi công ngồi trong buồng lái chia sẻ với người xem về trải nghiệm vận hành máy bay.

Comac cũng giới thiệu kế hoạch phát triển “gia đình” máy bay mới, trong đó có phiên bản C919 kéo dài, được hãng cho biết sẽ có 210 ghế và hướng đến thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Phiên bản này được thiết kế nhằm cạnh tranh trực tiếp với Airbus A321neo và Boeing 737 MAX 10, phân khúc đang có mức độ đặt hàng sôi động nhất.

Tại khu vực ngoài trời, Comac trưng bày thêm mẫu máy bay khu vực C909, chiếc máy bay động cơ phản lực đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất thương mại và khai thác từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay chưa có mẫu nào trong số này giành được khách hàng lớn trên thị trường quốc tế.

Comac cũng giới thiệu tài liệu về mẫu máy bay thân rộng C929 đang trong kế hoạch phát triển. Dự án ban đầu được hợp tác cùng Nga nhưng hiện do Comac dẫn dắt. Hãng không công bố nhiều chi tiết kỹ thuật và từ chối bình luận về sự hiện diện tại triển lãm.

Trong thông cáo, hãng máy bay "made in China" khẳng định cam kết hợp tác mở và mong muốn xây dựng quan hệ gần gũi, mạnh mẽ và sâu sắc hơn với khách hàng, đối tác toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc khó giành được thị phần đáng kể ngoài những thỏa thuận với các quốc gia có xu hướng ủng hộ họ trong thời gian ngắn. Dù vậy, sự xuất hiện tại Dubai Airshow cho thấy rõ tham vọng thâm nhập lĩnh vực sản xuất hàng không vốn do phương Tây thống trị.

Stephanie Pope, Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes cho biết bà hoan nghênh sự góp mặt của Comac tại một trong những sự kiện lớn nhất ngành hàng không, đồng thời khẳng định Boeing sẽ duy trì lợi thế bằng đổi mới liên tục.