Kinh doanh

Bầu trời Việt Nam đón hãng bay nội địa thứ 7

  • Thứ bảy, 1/11/2025 08:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sun PhuQuoc Airways chính thức gia nhập bầu trời Việt Nam với 3 chuyến bay hạ cánh Phú Quốc sáng 1/11.

Sun PhuQuoc Airways chính thức gia nhập bầu trời Việt Nam ngày 1/11. Ảnh: SPA.

Đúng 7h15 sáng ngày 1/11, chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways (SPA) mang số hiệu 9G1203 đã rời đường băng sân bay Nội Bài, đưa 220 hành khách đầu tiên đến đảo ngọc Phú Quốc trên chiếc Airbus A321.

Các chuyến kế tiếp 9G1969 (8h50 - 9h50) từ TP.HCM và 9G2969 (8h35 - 10h20) từ Đà Nẵng cũng cất cánh sau đó, đồng loạt hướng về tâm điểm Phú Quốc.

Trong đó, chặng Đà Nẵng - Phú Quốc là chuyến bay chào mừng đặc biệt nhân dịp khai trương, dự kiến được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3/2026.

Từ nay đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác 3 đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM.

Việc Sun PhuQuoc Airways cất cánh thành công những chuyến bay đầu tiên đã góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch tăng cao của người dân vào "mùa vàng" Phú Quốc và trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Hãng có kế hoạch mở rộng mạng bay, tăng tần suất từ đầu năm 2026. Đặc biệt, cụm đường bay kết nối các thiên đường du lịch Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được đưa vào khai thác thường lệ vào tháng 3/2026.

Từ năm 2026, hãng dự kiến mở rộng sang các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Ấn Độ.

Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 với khoảng 10.000-12.000 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC là nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… nhu cầu kết nối hàng không sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không nội đia thứ 7 gia nhập bầu trời Việt Nam sau Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vasco, Vietravel Airlines, Pacific Airlines.

Rõ thời điểm bán vé chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Air

Hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group sẽ chính thức bán vé từ ngày 15/10 và có chuyến bay thương mại đầu tiên sau đó nửa tháng.

14:10 23/9/2025

Hãng bay của Sun Group đặt mục tiêu phục vụ 20 triệu khách 2030

Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu phục vụ ít nhất 20 triệu khách, cùng doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm.

17:36 15/10/2025

Sun PhuQuoc Airways lần đầu bán vé, rẻ hơn Vietjet, Vietnam Airlines

Giới thiệu là hãng hàng không full service, Sun PhuQuoc Airways hiện có mức giá cạnh tranh hơn so với các hãng hàng không trong nước.

11:22 15/10/2025

Diệu Thanh

