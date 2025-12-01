Vietnam Airlines 'bắt tay' 4P's bán pizza trên máy bay

Vietnam Airlines bắt đầu phục vụ pizza 4P’s trên các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM, với hai lựa chọn Margherita và 4 Cheese.

Vietnam Airlines bất ngờ "bắt tay" 4P's bán pizza trên máy bay. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết sẽ bắt đầu phục vụ pizza 4P’s trên một số chuyến bay từ ngày 1/12 với hình thức đặt trước 24 giờ.

Cụ thể, từ ngày 1/12, hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM có thể đặt mua và dùng pizza của thương hiệu Pizza 4P’s ở độ cao 10.000 m. Loại pizza được đưa lên bầu trời gồm hai lựa chọn là Pizza Margherita và Pizza 4 Cheese.

Dịch vụ được áp dụng cho các đường bay nội địa có thời gian bay tối thiểu 1 giờ và các đường bay quốc tế có thời gian bay từ 1,5 giờ trở lên xuất phát từ Hà Nội hoặc TP.HCM.

Để đảm bảo chất lượng và quy trình phục vụ, khách cần đặt pizza trước tối thiểu 24 giờ qua website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines.

"Thay vì giới hạn trong các suất ăn truyền thống, Vietnam Airlines đang hướng đến những sản phẩm đồng thương hiệu mang tính cá nhân hóa hơn, phù hợp cả với khách trẻ, gia đình và khách quốc tế vốn yêu thích ẩm thực của 4P’s", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Thực tế, nhiều hãng hàng không giờ không chỉ phục vụ suất ăn cơ bản mà còn hợp tác với các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng để nâng trải nghiệm bay.

China Airlines từng kết hợp nhà hàng MoonMoon Food và Little Tree Food phục vụ món địa phương trên máy bay, trong khi Delta Air Lines mang burger Shake Shack lên khoang First Class.

Xu hướng này giúp hành khách, đặc biệt là giới trẻ, có trải nghiệm gần gũi, thú vị hơn ngay trên máy bay, đồng thời mở thêm kênh quảng bá cho các thương hiệu F&B.

Thương hiệu Pizza 4P's do vợ chồng ông Yosuke Masuko và bà Sanae Takasugi sáng lập với nhà hàng đầu tiên ở TP.HCM từ năm 2011.

Sau nhiều lần tăng vốn và thay đổi cơ cấu cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, CTCP Pizza 4PS chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn trong nước thành doanh nghiệp có vốn nước ngoài chi phối.

Năm 2022, sau khi Mekong Capital thoái vốn khỏi Pizza 4P's, Cool Japan - một quỹ liên kết của chính phủ Nhật Bản nhằm quảng bá văn hóa nước này - công bố đầu tư 10 triệu USD vào công ty.

Với số vốn này, 4P's được kỳ vọng quảng bá các nguyên liệu Nhật Bản như okahijiki, tôm sakura, tôm hồng nhỏ.

Hiện, 4P's đang vận hành 40 nhà hàng trên toàn thế giới. Trong đó, chuỗi nhà hàng có 35 chi nhánh Việt Nam đặt tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

Bên cạnh đó, công ty cũng quản lý các thương hiệu nhượng quyền toàn cầu như IPPUDO và ABOUT LIFE COFFEE BREWERS

Năm 2021, thương hiệu đã vươn ra quốc tế với việc mở cửa hàng tại Campuchia, sau đó khai trương tại Ấn Độ cùng Nhật Bản vào năm 2023. Đầu tháng 10, thương hiệu cho biết sắp mở cửa hàng tại Brooklyn (New York, Mỹ).