Vietnam Airlines không giấu giếm tham vọng

Vietnam Airlines hé lộ tham vọng 5 sao với loạt động thái nâng cấp trải nghiệm bay, từ Wi-Fi đến mùi hương độc quyền.

Vietnam Airlines từng bước tiến tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao. Ảnh: VNA.

Cách đây không lâu, Vietnam Airlines đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, ghi nhận vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt mức dương gần 6.400 tỷ đồng , chấm dứt 14 quý liên tục âm vốn chủ sở hữu.

Đi cùng với sự phục hồi kết quả kinh doanh, Vietnam Airlines cũng lộ rõ tham vọng gia nhập nhóm hãng hàng không 5 sao. Không chỉ mở rộng đội bay và mạng bay, hãng còn đầu tư sâu vào trải nghiệm hành khách. Đây là yếu tố cốt lõi để đạt chuẩn xếp hạng danh giá của tổ chức Skytrax.

Ba bước đi hé lộ tham vọng 5 sao

Ba động thái gần đây của hãng đều là những bước tiến đến chuẩn 5 sao. Thứ nhất, hãng đã triển khai dịch vụ Wi-Fi trên tàu bay. Điều này giúp hành khách có thể làm việc, liên lạc hoặc giải trí ngay cả khi đang ở độ cao 10.000 m.

Tiện ích vốn chỉ thấy ở các hãng bay hàng đầu nay được đưa vào thử nghiệm trên một số đường bay quốc tế của Vietnam Airlines, thể hiện nỗ lực bắt kịp xu hướng "kết nối không gián đoạn" của ngành hàng không toàn cầu.

Thứ hai, hãng đã khai trương khu vực check-in lounge dành cho hành khách hạng thương gia và hội viên cao cấp tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và trong tương lai sẽ tiếp tục triển khai tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Long Thành.

Dịch vụ check-in lounge đang trở thành "đặc sản" của các hãng hàng không 5 sao trong cuộc đua nâng tầm trải nghiệm mặt đất. Khác với quầy check-in thông thường, hành khách hạng nhất hoặc thương gia cao cấp được tiếp đón ngay từ khi bước vào sân bay trong không gian riêng biệt, yên tĩnh và sang trọng.

Ở đó, thủ tục hành lý và boarding pass được thực hiện trên ghế sofa, có trà, cà phê, khăn lạnh và nhân viên phục vụ tận bàn. Mô hình này phản ánh xu hướng cá nhân hóa dịch vụ trong ngành hàng không cao cấp - nơi trải nghiệm "first class" bắt đầu không phải trên máy bay, mà ngay từ lúc hành khách đặt chân tới sân bay.

Mới đây, Vietnam Airlines tiếp tục trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã. Mùi hương thương hiệu sẽ được chính thức triển khai trên các đường bay trọng điểm do hãng khai thác cùng một số phòng khách Bông Sen Vàng.

Hành khách trải nghiệm mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Hãng lựa chọn nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn cùng đội ngũ chuyên gia người Việt đồng hành để đem đến những nốt hương kết tinh từ các nguyên liệu gần gũi như sen Tam Cốc (Ninh Bình), trà mạn Thái Nguyên, cốm làng Vòng (Hà Nội), bưởi Thanh Trà, bưởi Đoan Hùng và quýt Lai Vung (Đồng Tháp).

"Ngôi sao" không dễ chạm tới

Theo tổ chức đánh giá uy tín Skytrax, danh hiệu hãng hàng không 5 sao là sự công nhận cao nhất về chất lượng dịch vụ, chỉ dành cho những hãng đạt chuẩn xuất sắc với hơn 800 tiêu chí từ tiện nghi khoang hành khách, suất ăn, vệ sinh, hệ thống giải trí đến thái độ phục vụ và trải nghiệm mặt đất.

Không chỉ đánh giá sản phẩm, Skytrax đặc biệt yêu cầu tính nhất quán, nghĩa là dịch vụ phải đồng đều ở mọi đường bay, mọi loại tàu và mọi hạng ghế.

Trên thế giới, chỉ khoảng hơn 10 hãng được xếp hạng 5 sao, gồm Singapore Airlines, Qatar Airways, All Nippon Airways, Japan Airlines, EVA Air, Korean Air...

Singapore Airlines là hãng bay đã nhiều năm liền nhận được 5 ngôi sao danh giá của Skytrax. Ảnh: Skytrax.

Những hãng này được xem là "tiêu chuẩn vàng" của ngành hàng không toàn cầu. Ở đó, mỗi trải nghiệm đều được thiết kế tỉ mỉ với ghế giường phẳng và không gian riêng tư, thực đơn được chế biến bởi đầu bếp Michelin cùng hệ thống giải trí cá nhân hóa và dịch vụ chăm sóc tận tâm đến từng chi tiết nhỏ.

Để đạt tới đẳng cấp này, các hãng phải đầu tư lớn vào đội bay hiện đại, đào tạo tiếp viên theo chuẩn quốc tế và xây dựng văn hóa dịch vụ mang bản sắc riêng. Ở Singapore Airlines, khách hạng nhất được phục vụ bằng đồ sứ Wedgwood. Với Qatar Airways, lounge được thiết kế như khách sạn 5 sao với phòng tắm riêng và khu spa.

Quay trở lại với Vietnam Airlines, hãng đã có những bước đi cần thiết và đúng hướng để nâng hạng nhận thức thương hiệu. Dù vậy, hành trình tiến tới 5 sao sẽ là cuộc đua dài hơi. Hãng cần đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng giữa các chặng bay nội địa và quốc tế, nâng cấp suất ăn, hoàn thiện hệ thống giải trí, chuẩn hóa đào tạo nhân viên và duy trì tính ổn định dịch vụ.

Dĩ nhiên, ở góc nhìn rộng hơn, tham vọng này sẽ là cú hích tích cực cho toàn ngành hàng không Việt Nam, trở thành động lực để thị trường nội địa nâng tầm, từ dịch vụ mặt đất đến trải nghiệm trên không.