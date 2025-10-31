Vietnam Airlines chấm dứt 14 quý âm vốn liên tục

Tính đến cuối quý III/2025, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã đạt mức dương gần 6.400 tỷ đồng, chấm dứt 14 quý liên tục âm vốn chủ sở hữu.

Vietnam Airlines đã thành công tăng vốn và thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu trong quý III. Ảnh: VNA.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) cho biết tổng doanh thu quý gần nhất của hãng đạt 30.782 tỷ đồng , tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo đó đạt 732 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, tổng công ty ghi nhận 90.177 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 5%, tương ứng với mức thu bình quân khoảng 330 tỷ đồng mỗi ngày.

Nhờ kết quả này, hãng hàng không Quốc gia ghi nhận khoản lãi kỷ lục sau thuế 7.174 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mức lãi này đã bằng 90% kết quả mà Vietnam Airlines đạt được trong cả năm ngoái.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong kỳ, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, giá nhiên liệu và tỷ giá duy trì ở mức cao.

Trong đó, biến động tỷ giá khiến chi phí của Vietnam Airlines tăng gần 700 tỷ đồng . Tuy nhiên, nhờ sản lượng hành khách tăng trưởng tích cực, kết quả tài chính của hãng trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động trong quý IV.

Trong quý III, Vietnam Airlines cho biết đã vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, hãng đã vận chuyển gần 19,4 triệu lượt hành khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa và bưu kiện đạt gần 250.000 tấn, tăng 11%.

Về tổng thị trường, khách quốc tế ước đạt 34,5 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi khách nội địa ước đạt 28,4 triệu lượt, tăng 7%.

Trong quý III, Vietnam Airlines đã phát hành thành công hơn 897 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và thoát khỏi cảnh âm vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp Vietnam Airlines củng cố năng lực tài chính, mở rộng đầu tư đội tàu bay, hạ tầng và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026-2030.

Trong quý III, Vietnam Airlines tiếp tục dồn nguồn lực cho các dự án đầu tư chiến lược như đội tàu bay mới, hạ tầng kỹ thuật tại sân bay Long Thành, hệ sinh thái logistics hàng không và mở các đường bay quốc tế mới gồm Hà Nội - Cebu, Hà Nội - Jakarta và TP.HCM - Copenhagen.