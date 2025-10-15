Khách thương gia Vietnam Airlines có thể check-in ngay tại lounge

Sau khi mở check-in lounge ở ga T3 Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục triển khai tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và xa hơn là Long Thành.

Khách hàng cao cấp của Vietnam Airlines có thể check-in ở phòng chờ riêng và đi lối đi an ninh riêng tại ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: VNA.

Ngày 15/10, Vietnam Airlines chính thức khai trương khu check-in lounge tại nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đây là dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu dặm, hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng thương gia.

Với diện tích trên 270 m2, check-in lounge Tân Sơn Nhất nằm ngay cạnh lối vào đầu tiên của nhà ga. Tại đây bố trí 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi. Sau khi làm thủ tục, khách hàng có thể đi lối riêng ra thẳng cổng an ninh riêng để lên máy bay.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết sau nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hãng sẽ sớm triển khai dịch vụ này tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và xa hơn là sân bay Long Thành.

"Đây là một bước đưa Vietnam Airlines đến gần hơn với việc trở thành hãng hàng không 5 sao trong tương lai", ông Tuấn nói thêm.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết dịch vụ sẽ không được bán thêm cho khách hàng phổ thông mà chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng nói trên để giữ được sự riêng tư.

Dịch vụ check-in lounge đang trở thành “đặc sản” của các hãng hàng không 5 sao trong cuộc đua nâng tầm trải nghiệm mặt đất. Khác với quầy check-in thông thường, hành khách hạng nhất hoặc thương gia cao cấp được tiếp đón ngay từ khi bước vào sân bay trong không gian riêng biệt, yên tĩnh và sang trọng.

Ở đó, thủ tục hành lý và boarding pass được thực hiện trên ghế sofa, có trà, cà phê, khăn lạnh và nhân viên phục vụ tận bàn. Một số hãng như Qatar Airways, Singapore Airlines hay ANA cũng bố trí lối an ninh riêng, giúp khách đi thẳng vào khu chờ mà không phải qua khu công cộng đông đúc.

Mô hình này phản ánh xu hướng cá nhân hóa dịch vụ trong ngành hàng không cao cấp - nơi trải nghiệm “first class” bắt đầu không phải trên máy bay, mà ngay từ giây phút hành khách đặt chân tới sân bay.