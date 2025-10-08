Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vietnam Airlines có thêm dự án nghìn tỷ tại sân bay Long Thành

  • Thứ tư, 8/10/2025 15:00 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Dự án kho giao nhận hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ phục vụ sản xuất kinh doanh, với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm.

Vietnam Airlines đang xây dựng một hệ sinh thái hàng không đồng bộ tại sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác 4 kho giao nhận hàng hóa (từ số 5-8) tại sân bay Long Thành.

Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2026, đưa vào khai thác kể từ khi hoàn thành đầu tư đến hết ngày 31/12.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn trong trường hợp đặc biệt. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là nhà đầu tư được phê duyệt.

Dự án nhằm xây dựng các kho giao nhận hàng hóa từ số 5-8 có khả năng kết nối, phối hợp khai thác cùng nhà ga hàng hóa số 2 và nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, đáp ứng nhu cầu khai thác của sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Dự án bao gồm hệ thống kho, thiết bị, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ sản xuất kinh doanh, với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.015 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 15 ha tại khu vực C-04, sân bay Long Thành.

Khu đất thực hiện dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Xây dựng về tính chính xác của thông tin, số liệu, hồ sơ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư, phương án thực hiện dự án và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức các thủ tục tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật liên quan, đồng thời hoàn thiện việc ký kết, quản lý hợp đồng với nhà đầu tư, bảo đảm dự án được triển khai an toàn, hiệu quả và đồng bộ với các công trình khác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Ngoài dự án trên, các đơn vị thành viên của Vietnam Airlines là VAECO, VACS, VIAGS đều đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hangar, nhà máy cung cấp suất ăn... ở sân bay Long Thành.

Khi các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành, Vietnam Airlines sẽ sở hữu một hệ sinh thái dịch vụ hàng không đồng bộ từ kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, phục vụ mặt đất đến cung ứng suất ăn và logistics tại “siêu sân bay” Long Thành.

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

