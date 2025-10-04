Bên trong tháp không lưu 3.500 tỷ cao nhất Việt Nam

Nhìn từ xa, tháp kiểm soát không lưu sân bay Long Thành hiện lên như một cột mốc vững chãi giữa công trường rộng lớn với thiết kế hình búp sen. Vai trò của tháp là ngăn ngừa va chạm, duy trì trật tự luồng bay và giải quyết các tình huống khẩn cấp, qua đó đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động hàng không.

Với độ cao 123 m, tháp không lưu Long Thành vượt xa công trình cùng loại tại sân bay Tân Sơn Nhất (68 m) và Nội Bài (80 m). Nếu so với các cảng hàng không lớn trong khu vực Đông Nam Á, độ cao chỉ thấp hơn đôi chút so với tháp của Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan, 132,2 m) và KLIA2 (Kuala Lumpur, Malaysia, 133,8 m). So với tháp điều khiển của Changi (Singapore, khoảng 81 m), tháp không lưu Long Thành vượt trội hơn về tầm quan sát.

Nhờ độ cao vượt trội của tháp, từ buồng chỉ huy, các kiểm soát viên có thể bao quát toàn bộ khu vực đường băng, sân đỗ, nhà ga của sân bay quy mô lớn nhất cả nước. Tại đây, kiểm soát viên không lưu sẽ quản lý chặt chẽ việc cất, hạ cánh và di chuyển của các máy bay trên mặt đất, trực tiếp liên lạc với các phi công.

Từ ngày 26/9 đến 24/10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) bố trí kíp trực tại đỉnh tháp không lưu sân bay Long Thành để điều hành và giám sát hoạt động bay hiệu chuẩn.

Theo thiết kế, bên trong tháp, cabin điều hành chính rộng khoảng 150 m2, được trang bị các thiết bị hiện đại để kiểm soát toàn bộ hoạt động bay trong khu vực. Ngoài ra, tháp còn có hai cabin kiểm soát sân đỗ, mỗi cabin rộng khoảng 70 m2, giúp điều phối các phương tiện mặt đất và đảm bảo an toàn cho hoạt động sân bay.

Không gian bên trong tháp không lưu đang tiếp tục được thi công sau khi công trình cất nóc hồi tháng 7. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng vào đầu tháng 9, phần xây dựng sẽ sớm hoàn thành và phần lắp đặt thiết bị có khả năng hoàn thành trong tháng 12.

Về trang bị, VATM đã tiến hành ký các gói thầu cung cấp hệ thống radar chính (PSR/SSR) và các cảm biến hiện đại như ADS-B. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn đường phụ trợ (ILS/DME), đèn hạ cánh PAPI/ALS và liên lạc VHF đều được hiệu chỉnh trong đợt bay hiệu chuẩn. Hệ thống radar sơ cấp/thứ cấp và ADS-B giúp kiểm soát viên "nhìn thấy" máy bay ngay cả khi tầm nhìn thực tế bị hạn chế, theo dõi vị trí, tốc độ và nhận dạng tin cậy để đưa ra chỉ thị kịp thời.

Khi hoàn thành, tháp không lưu Long Thành sẽ là "bộ não" của toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm. Công trình này cùng với đường băng, nhà ga hành khách đang hoàn thiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng để sân bay Long Thành kịp khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026.

Các đơn vị thành viên của Vietnam Airlines là VAECO, VACS, VIAGS đều đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hangar, nhà máy cung cấp suất ăn... ở sân bay Long Thành.

Các chuyến bay quốc tế sẽ không chuyển toàn bộ về sân bay Long Thành ngay khi khai thác từ năm 2026, mà được điều chỉnh dần theo lộ trình nhiều giai đoạn.

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) chia sẻ đợt bay hiệu chuẩn lần này là điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay.

