Chốt chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ở sân bay Long Thành

Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch dự kiến ngày 19/12.

Sau thời gian bay hiệu chuẩn, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã ban hành phương thức bay PBN (phương pháp dẫn đường tiên tiến) và phương thức hạ cánh chính xác ILS/DME (thiết bị giúp máy bay xác định tâm đường băng và góc hạ cánh) cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là bước quan trọng để bảo đảm các chuyến bay cất, hạ cánh an toàn khi sân bay chính thức đưa vào khai thác.

Cùng với đó, công tác bay hiệu chuẩn hệ thống đèn tại đường băng số 1 đã hoàn tất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật quốc tế.

Cơ quan quản lý hàng không cũng đã phát hành Thông tri hàng không (AIC) thông báo kế hoạch tổ chức chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay thương mại đầu tiên tại Long Thành.

Theo kế hoạch, ngày 16/10 tới, Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) chính thức sẽ được phát hành, làm cơ sở điều hành bay phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 19/12.

Trong các ngày 6-8/10, đội bay hiệu chuẩn sẽ tiếp tục thực hiện hiệu chuẩn đài VOR/DME, radar và hệ thống giám sát ADS-B.

Sau đó, từ ngày 9-11/10, công tác bay đánh giá phương thức bay truyền thống VOR/DME sẽ được tiến hành để hoàn thiện thêm bộ phương thức bay phục vụ sân bay Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, toàn bộ công việc đang được triển khai đúng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và Phó thủ tướng trong kỳ báo cáo tiếp theo, nhằm bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật và tiến tới khai thác thương mại sân bay Long Thành.