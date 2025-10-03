Chủ tịch TP.HCM ủng hộ Thaco làm metro nối Tân Sơn Nhất - Long Thành

Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh và thống nhất với đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Long Thành (Đồng Nai) của Thaco.

Thaco đề xuất thực hiện tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa phát thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp nghe báo cáo các dự án đường sắt đô thị do CTCP Đầu tư Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất.

Trước đó, doanh nghiệp bày tỏ mong muốn làm tuyến kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Tham Lương).

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh và thống nhất với đề xuất đầu tư của tập đoàn. Đây cũng là định hướng phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển đường sắt đô thị.

Theo lãnh đạo TP, đề xuất của Thaco góp phần thúc đẩy tiếp nhận chuyển giao công nghệ, từng bước chủ động trong sản xuất, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống đường sắt đô thị của thành phố cũng như của quốc gia.

Đối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Ban quản lý đường sắt đô thị phối hợp với Thaco trong quá trình lập điều chỉnh dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt trong đầu tháng 12 để phấn đấu khởi công chính thức trong cùng tháng.

Trong quá trình thực hiện, hai đơn vị phải báo cáo cụ thể phương án và kế hoạch triển khai cho UBND TP.HCM để kịp thời chỉ đạo.

Đối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Thaco chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp theo quy định pháp luật; sau đó tổng hợp, báo cáo UBND TP để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Các hướng tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Đồ họa: Phan Nhật.

Cũng tại thông báo kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương trình điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí do Thadico Bình Dương (thành viên Thaco Group) đầu tư.

Song song, Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD, ưu tiên khu đất dọc tuyến metro số 2, cũng như tiếp nhận và triển khai sản phẩm sau nghiên cứu theo đúng quy định.

Cơ quan này cũng được giao chủ trì, phối hợp với Ban quản lý đường sắt đô thị nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển đường sắt đô thị, đề xuất bổ sung vào Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, lưu ý cơ chế thành phố được tiếp nhận tài trợ của doanh nghiệp trong công tác lập quy hoạch, lập và triển khai dự án.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tham mưu báo cáo, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, xin ý kiến về phương thức triển khai dự án nêu trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM đồng thời đề nghị nhà đầu tư, Ban quản lý đường sắt đô thị và các cơ quan quản lý cùng đồng hành khẩn trương triển khai dự án.

Theo quy hoạch, có 3 tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, gồm tuyến metro số 2, tuyến metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Trong đó, TP.HCM đã có kế hoạch ưu tiên đầu tư 2 tuyến metro theo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết 188/2025/QH15; còn đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến để đề xuất giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản triển khai.