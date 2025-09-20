TP.HCM làm rõ kế hoạch khởi công 9 tuyến metro vào năm 2027

TP.HCM dự kiến khởi công 9 tuyến metro từ cuối năm 2027 với tổng vốn đầu tư khoảng 44 tỷ USD, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính.

TP.HCM đang chuẩn bị nguồn lực tài chính để khởi công 9 tuyến metro cuối năm 2027. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Phòng Quản lý đường sắt đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM, dựa trên Kết luận 49 của Bộ Chính trị về phát triển giao thông đường sắt, cùng các nghị quyết của Quốc hội và quyết định của UBND TP.HCM, dự kiến cuối năm 2027 thành phố sẽ đồng loạt khởi công 9 tuyến metro.

Các tuyến metro dự kiến triển khai gồm metro số 1 (Bến Thành - An Hạ, kéo dài đến Thành phố mới Bình Dương), metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Củ Chi và kéo dài đến Thủ Dầu Một), metro số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ); metro số 4 (Đông Thạnh - Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước), metro số 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - depot Đa Phước), metro số 6 (Vành đai trong), metro số 7 (Tân Kiên - Thủ Thiêm - Vinhomes Grand Park).

Ngoài ra, Vingroup cũng đề xuất tuyến đường sắt kết nối trung tâm thành phố với Cần Giờ.

Theo tính toán sơ bộ, 9 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 355 km, cần đầu tư xây dựng khoảng 44 tỷ USD . Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách Nhà nước và vốn ngoài Nhà nước, trong đó có khai thác giá trị tăng thêm từ các lô đất trong khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Hiện, các nguồn vốn này mới ở mức kế hoạch. Thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng Đề án Huy động vốn đầu tư hệ thống đường sắt đô thị theo Kết luận số 49. Mục tiêu của đề án là xây dựng một lộ trình triển khai cụ thể, đồng bộ với giải pháp tài chính vững chắc, hữu hiệu.

Trong đó, đề án chú trọng đến việc huy động đa dạng nguồn lực tài chính, từ ngân sách Nhà nước, vốn ODA đến các hình thức hợp tác công - tư.

"Vì chỉ khi có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính và cơ chế phân bổ vốn minh bạch, ổn định, các dự án mới có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch", đại diện Phòng Quản lý đường sắt đô thị nhấn mạnh.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất cho toàn bộ 9 tuyến vào năm 2027. Qua công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, TP.HCM rút kinh nghiệm cho các dự án sắp tới ở các khâu di dời hạ tầng kỹ thuật, vướng mắc pháp lý, đơn giá bồi thường và sự đồng thuận của người dân.

Hiện, UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Đơn vị này đang lập kế hoạch để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể, dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2025-2027.