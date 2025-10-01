Ông Nguyễn Văn Được giao 'siêu doanh nghiệp' làm 2 tuyến metro TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Becamex IDC nghiên cứu thực hiện 2 dự án gồm tuyến metro kết nối Suối Tiên - Bình Dương và tuyến đường sắt logistics Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép.

Becamex IDC được lãnh đạo TP.HCM giao nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư tuyến metro kết nối Suối Tiên - Bình Dương. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC về các dự án đường sắt.

Tại buổi làm việc, đại diện Becamex IDC đã báo cáo với lãnh đạo TP.HCM việc triển khai một số dự án đường sắt, gồm tuyến TP.HCM - Cần Thơ và Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép mà doanh nghiệp đã đề xuất trước đó.

Trong đó, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ dài khoảng 174 km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 173.600 tỷ đồng , được thiết kế với tốc độ 200 km/h cho tàu khách và 160 km/h cho tàu hàng.

Việc thực hiện dự án này không chỉ nhằm trở thành trục xương sống vận tải xanh của miền Nam, mà còn được kỳ vọng là tiền đề "vàng” cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đóng vai trò cầu nối quan trọng đưa hàng hóa, nông sản từ Đồng bằng sông Cửu Long ra các trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc tế.

Ngoài ra, Becamex đã trình bày về dự án tuyến đường sắt logistics Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép, có tổng chiều dài 127 km, có tốc độ 160 km/h tàu khách và 120 km/h tàu hàng, vốn đầu tư gần 153.000 tỷ đồng .

Tuyến này được kỳ vọng kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Bình Dương cũ, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo lợi thế trong vận tải biển.

Cũng tại buổi làm việc, phía Becamex IDC đề xuất đầu tư tuyến metro số 1 nối từ Suối Tiên đến Thành phố mới Bình Dương với tổng chiều dài tuyến khoảng 29 km, đã được thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh đề xuất của Becamex IDC nhằm góp phần vào sự phát triển của TP.HCM mới.

Nhấn mạnh quan điểm “bàn làm không bàn lùi”, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ giao cho TP.HCM thực hiện tuyến đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép. Đồng thời, TP.HCM cũng sẽ xin phép Chính phủ, làm việc với tỉnh Đồng Nai để thống nhất giao cho Becamex nghiên cứu, thực hiện.

Đối với tuyến metro kết nối Suối Tiên - Bình Dương, theo lãnh đạo TP, Becamex cần chủ động nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư để triển khai thực hiện khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về các cơ chế đặc thù cho TP.HCM được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để triển khai thành công cho được các dự án đường sắt này.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Becamex IDC cho biết sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới có rất nhiều tiềm năng để phát triển, phát huy thế mạnh của từng khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Becamex IDC được TP.HCM giao thực hiện 2 dự án đường sắt quan trọng của thành phố. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Theo doanh nghiệp, để các dự án đường sắt sớm thành hiện thực, cần có cơ chế rõ ràng, có sự "phân vai". Ông Hùng phân tích Nhà nước phụ trách giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp triển khai xây dựng, vận hành.

Bên cạnh đó, Becamex IDC kiến nghị TP.HCM lồng ghép quy hoạch đường sắt, đất đai, đô thị và công nghiệp thành một thể thống nhất, kiến tạo toàn bộ hành lang kinh tế. Về vấn đề đất đai, doanh nghiệp đề xuất TP.HCM tiến hành giải phóng mặt bằng và chuẩn bị cho công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; thực hiện cơ chế thu hồi thêm đất xung quanh công trình hạ tầng để tái định cư tại chỗ, tạo sự đồng thuận.