Chỉ đạo mới tại các dự án metro do Vinspeed, Sovico, Becamex đề xuất

Lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành làm việc với nhà đầu tư, tổng hợp ý kiến để tham mưu đề xuất thực hiện nhanh các dự án đường sắt đô thị của Vinspeed, Sovico và Becamex.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu lên các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai nhanh các dự án metro của Vinspeed, Sovico và Becamex, ưu tiên giai đoạn 2025-2035. Ảnh minh họa.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp giao ban tiến độ các dự án đường sắt đô thị. Cuộc họp đã diễn ra ngày 27/8, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư và chuyên gia.

Lãnh đạo UBND TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm và nội dung đề xuất thực hiện các dự án đường sắt đô thị của các nhà đầu tư tại địa phương.

Đối với đề xuất dự án tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ của Công ty CPĐT và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed), lãnh đạo UBND TP.HCM giao các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương có ý kiến. Sở Tài chính TP.HCM có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi văn bản trước ngày 7/9 và báo cáo UBND TP về những đơn vị chậm hoặc không phản hồi.

Đồng thời, Sở Tài chính TP được giao chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM về trình tự, thủ tục, xem xét chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định, báo cáo trước ngày 15/9.

Về đề xuất các dự án thuộc tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị tiếp tục làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15/9.

Về đề xuất dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước) của Công ty CP Tập đoàn Sovico, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 25/9.

Đối với đề xuất dự án đường sắt nhanh kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex), Sở Xây dựng TP.HCM là cơ quan chủ trì làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án. Phần việc này cần báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 25/9.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở, ngành, đơn vị liên quan và Tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư, các chuyên gia.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP hoàn thiện báo cáo phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Trong đó, báo cáo cần tập trung nghiên cứu Luật Đường sắt 2025 để làm rõ, xác định đúng tên gọi các dự án đang đề xuất thực hiện tại thành phố theo quy định (đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương hoặc dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD).

Đây sẽ là cơ sở để đề xuất bổ sung các dự án mới vào danh mục kèm theo Nghị quyết 188 và đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai nhanh các dự án. Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu xác định các tuyến đường sắt ưu tiên triển khai thực hiện giai đoạn 2025-2035.

Sở Tài chính TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở ngành, đơn vị liên quan và Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM khẩn trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội (về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục môi trường…) để triển khai nhanh các dự án đường sắt tại TP.HCM vào Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.