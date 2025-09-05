Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chỉ đạo mới tại các dự án metro do Vinspeed, Sovico, Becamex đề xuất

  • Thứ sáu, 5/9/2025 10:33 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành làm việc với nhà đầu tư, tổng hợp ý kiến để tham mưu đề xuất thực hiện nhanh các dự án đường sắt đô thị của Vinspeed, Sovico và Becamex.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu lên các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai nhanh các dự án metro của Vinspeed, Sovico và Becamex, ưu tiên giai đoạn 2025-2035. Ảnh minh họa.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp giao ban tiến độ các dự án đường sắt đô thị. Cuộc họp đã diễn ra ngày 27/8, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư và chuyên gia.

Lãnh đạo UBND TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm và nội dung đề xuất thực hiện các dự án đường sắt đô thị của các nhà đầu tư tại địa phương.

Đối với đề xuất dự án tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ của Công ty CPĐT và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed), lãnh đạo UBND TP.HCM giao các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương có ý kiến. Sở Tài chính TP.HCM có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi văn bản trước ngày 7/9 và báo cáo UBND TP về những đơn vị chậm hoặc không phản hồi.

Đồng thời, Sở Tài chính TP được giao chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM về trình tự, thủ tục, xem xét chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định, báo cáo trước ngày 15/9.

Về đề xuất các dự án thuộc tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị tiếp tục làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15/9.

Về đề xuất dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước) của Công ty CP Tập đoàn Sovico, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 25/9.

Đối với đề xuất dự án đường sắt nhanh kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex), Sở Xây dựng TP.HCM là cơ quan chủ trì làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án. Phần việc này cần báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 25/9.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở, ngành, đơn vị liên quan và Tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư, các chuyên gia.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP hoàn thiện báo cáo phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Trong đó, báo cáo cần tập trung nghiên cứu Luật Đường sắt 2025 để làm rõ, xác định đúng tên gọi các dự án đang đề xuất thực hiện tại thành phố theo quy định (đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương hoặc dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD).

Đây sẽ là cơ sở để đề xuất bổ sung các dự án mới vào danh mục kèm theo Nghị quyết 188 và đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai nhanh các dự án. Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu xác định các tuyến đường sắt ưu tiên triển khai thực hiện giai đoạn 2025-2035.

Sở Tài chính TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở ngành, đơn vị liên quan và Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM khẩn trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội (về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục môi trường…) để triển khai nhanh các dự án đường sắt tại TP.HCM vào Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.

VinSpeed đề xuất làm đường sắt 350 km/h, TP.HCM đi Cần Giờ chỉ 15 phút

VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ dài 48,5 km, vận tốc 350 km/h, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành sau 30 tháng.

16:31 22/8/2025

TP.HCM xem xét đề xuất làm metro số 4 của công ty tỷ phú Phương Thảo

CTCP Tập đoàn Sovico đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 của TP.HCM, có chiều dài hơn 47 km từ Đông Thạnh, huyện Hóc Môn đến Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

19:38 8/6/2025

Đề xuất làm tuyến đường sắt nhanh kết nối trung tâm TP.HCM đến Cái Mép

Tập đoàn Becamex đề xuất làm tuyến đường sắt nhanh nối TP.HCM với Cái Mép, Bàu Bàng và Cần Thơ, các tuyến này sẽ tiết kiệm tới 2,2 tỷ USD chi phí logistics.

21:12 6/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

metro tại TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Sovico Holdings metro Vinspeed Becamex Sovico UBND TP.HCM

  • Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings)

    Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings)

    Khởi đầu là doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng, điện tử, may mặc... tại Liên bang Nga, Sovico là một trong sáu thành viên sáng lập Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga. Hiện công ty chuyên đầu tư trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, và bất động sản với hàng loạt dự án, khách sạn 5 sao.

    • Thành lập: Cuối thập kỷ 80
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lưu Đức Khánh
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Chung khoan My cao ky luc hinh anh

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục

44 phút trước 10:02 5/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Chỉ số S&P 500 chốt phiên ở mức cao kỷ lục, trong bối cảnh số liệu thị trường lao động không làm thay đổi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý