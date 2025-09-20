Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' huy động 7.500 tỷ đồng

Chỉ 2,85% cổ đông ủng hộ khiến kế hoạch phát hành 150 triệu cổ phiếu của Becamex IDC không được thông qua.

Các cổ đông lớn không đưa ra ý kiến khiến thương vụ giao dịch 150 triệu cổ phiếu của Becamex bị "vỡ kế hoạch". Ảnh: BCM.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: BCM) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Kế hoạch này đã không được thông qua khi tỷ lệ tán thành chỉ đạt 2,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cụ thể, Becamex IDC đã nhận 136 phiếu biểu quyết đại diện cho hơn 1,017 tỷ cổ phần, tương đương 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% số cổ phần tán thành phương án chào bán cổ phiếu.

Có 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không đưa ra ý kiến.

Hiện tại, UBND TP.HCM (sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương cũ) nắm 95,44% vốn cổ phần của Becamex IDC.

Trước đó, theo kế hoạch trình cổ đông, Becamex IDC dự định phát hành 150 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Mức giá khởi điểm được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách tại kỳ báo cáo gần nhất, không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 30 phiên liền trước, đồng thời tối thiểu là 50.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá chào bán tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IDC dự kiến thu về ít nhất 7.500 tỷ đồng .

Trước đợt lấy ý kiến lần này, hồi đầu năm, Becamex IDC từng lên kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 28/4, với kỳ vọng giúp Becamex huy động gần 20.880 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 13.350 tỷ đồng .

Đây được xem là thương vụ có quy mô lớn nhất trong lịch sử đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt xa cả thương vụ 10.500 tỷ đồng của Vietcombank vào năm 2007.

Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ áp thuế đối ứng, Becamex IDC đã hoãn kế hoạch đấu giá cổ phiếu trên HoSE.

Thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra do điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi và việc hoãn lại nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Becamex IDC cũng nói sẽ triển khai lại thương vụ vào thời điểm phù hợp hơn trong tương lai.

Trong trường hợp toàn bộ 300 triệu cổ phiếu BCM được chào bán thành công, cổ đông Nhà nước sẽ giảm sở hữu xuống xấp xỉ 74%.

Becamex IDC là một trong những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam, chỉ đứng sau Tổng công ty Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm. Đây là chủ đầu tư dự án khu đô thị Thành phố mới Bình Dương và một loạt khu công nghiệp có quy mô hàng nghìn ha.