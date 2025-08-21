'Siêu doanh nghiệp' của TP.HCM muốn đổi tên, dời trụ sở chính

Trong thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2025, Becamex IDC cho biết doanh nghiệp mong muốn thay đổi tên gọi và địa chỉ trụ sở chính.

Becamex IDC sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên và trụ sở chính. Ảnh: BCM.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: BCM) vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm thay đổi tên và trụ sở chính của Becamex IDC; cũng như sửa đổi điều lệ tương ứng với tên và địa chỉ trụ sở chính, hoạt động của tổng công ty hiện hành và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông là 28/8. Thời gian thực hiện trong tháng 9, dự kiến tại tầng 9, tòa nhà WTC Tower ở phường Bình Dương, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Becamex IDC cho thấy khoản doanh thu thuần đạt hơn 2.500 tỷ đồng , tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo lợi nhuận gộp tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng . Ngoài ra, lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng đóng góp hơn 600 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 6, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn của 3 dự án gồm Hòa Lợi, TDC Plaza và Unitown giai đoạn 2 của Becamex IDC đã giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Cũng trong quý II, Becamex IDC đã mở rộng hệ sinh thái khi bổ sung 3 công ty liên doanh, liên kết với tỷ lệ sở hữu 44-49%, bao gồm: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Becamex TDC, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương và CTCP Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, "đại gia" bất động sản khu công nghiệp phía Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.371 tỷ đồng , tăng 122% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh lên 1.833 tỷ đồng , gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, nhóm công ty liên doanh, liên kết đóng góp khoảng 48%.