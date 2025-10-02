ACV muốn sớm xây dựng đường băng số 3 sân bay Long Thành

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
ACV trình Thủ tướng xem xét, quyết định giao tổng công ty làm chủ đầu tư dự án xây dựng đường băng thứ 3 với tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng.

Đường cất hạ cánh số 1 ở sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay hiệu chuẩn ngày 26/9 vừa qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng, đề xuất được giao thi công sớm đường băng số 3 và làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành, đường băng này dài 4.000 m, rộng 60 m, đáp ứng khai thác máy bay Airbus A380 hoặc tương đương.

Đường băng thứ 3 nằm trong phạm vi đầu tư giai đoạn 2 cùng với nhà ga hành khách thứ 2 để đạt công suất 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Như vậy việc nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất triển khai đường băng thứ 3 và giai đoạn 2 sân bay Long Thành để kịp triển khai đầu tư hoàn thành trước năm 2030 rất cần thiết, phù hợp với quy hoạch và chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Trước đó vào tháng 8, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Xây dựng, ACV nghiên cứu, đề xuất triển khai đường băng thứ 3 sân bay Long Thành.

Theo ACV, đến nay đường băng thứ nhất của sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng bay hiệu chuẩn từ ngày 26/9. Đường băng thứ 2 đã được khởi công vào tháng 6, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

ACV nhận định nếu tranh thủ nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của các nhà thầu đã và đang thi công đường băng thứ nhất, thứ 2 để tiếp tục thi công đường băng thứ 3 ngay từ thời điểm hoàn thành đường băng thứ 2 (cũng chính là mùa khô 2025-2026) sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí huy động nhân sự, máy móc, rút ngắn được tiến độ thi công.

Bên cạnh đó nếu sớm thi công đường băng thứ 3 và các hạng mục khác của giai đoạn 2 cũng giảm thiểu tác động của bụi, tiếng ồn, máy móc thiết bị cần đi vào công trường khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 được đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026.

Ngoài ra, ACV cũng đề xuất Chính Phủ giao ACV làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2.

Doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn hợp pháp của mình thực hiện thẩm quyền của chủ đầu tư để lựa chọn tư vấn quốc tế lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua một số nội dung chính trước khi Thủ tướng quyết định dự án theo quy định của pháp luật.

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

