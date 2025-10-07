Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Long Thành tìm nhà đầu tư ga hàng hóa theo trường hợp đặc biệt

  • Thứ ba, 7/10/2025 11:25 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Bộ Xây dựng phê duyệt dự án nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại sân bay Long Thành, công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến xây dựng giai đoạn 2025-2026.

Sân bay Long Thành đang được cấp tập thi công để đi vào hoạt động đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, dự án có quy mô đầu tư xây dựng công trình nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh cùng hệ thống thiết bị, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ sản xuất kinh doanh. Công suất thiết kế đạt khoảng 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Dự án được triển khai tại khu vực C-02 trong khuôn viên Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với thời gian đầu tư xây dựng trong 2 năm 2025-2026. Thời gian khai thác dự án kéo dài từ khi hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành đến hết ngày 31/12/2050.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng là trường hợp đặc biệt, theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Xây dựng về tính chính xác của thông tin, số liệu, hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, phương thức thực hiện dự án, cũng như các nội dung trong Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất. Đồng thời, Cục có trách nhiệm giải trình theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu quá trình triển khai các thủ tục tiếp theo phải tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan; việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư phải đúng quy định, đảm bảo hoàn thành dự án an toàn, hiệu quả, đồng bộ với các công trình khác theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Đầu năm nay, Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đề xuất được tham gia đầu tư xây dựng và vận hành Nhà ga hàng hóa số 2 và Nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nếu được lựa chọn là nhà đầu tư, Viettel Post cam kết đảm bảo tiến độ thi công và lắp đặt, thực hiện đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để vận hành nhà ga hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ triển khai hệ thống kho bãi thông minh tích hợp IoT, AI và Big Data nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và góp phần đảm bảo an ninh quốc gia tại dự án sân bay Long Thành.

Trong thời gian qua, Viettel Post đã tập trung phát triển các phần mềm và đầu tư công nghệ phục vụ quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu theo hướng tối ưu, khoa học và tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn thiếu một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải đa phương thức và xuyên biên giới đó là đầu tư, vận hành hạ tầng logistics hàng không.

"Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính là cơ hội để Viettel Post hoàn thiện mạng lưới vận tải đa phương thức và xuyên biên giới phục vụ cho mục tiêu trở thành thương hiệu logistics lớn trong khu vực và thế giới”, lãnh đạo Viettel Post cho biết.

Chốt chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ở sân bay Long Thành

Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch dự kiến ngày 19/12.

18 giờ trước

Bên trong tháp không lưu 3.500 tỷ cao nhất Việt Nam

Với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, tháp kiểm soát không lưu sân bay Long Thành có cabin điều hành chính rộng 150 m2 và 2 cabin kiểm soát sân đỗ, cùng hệ thống radar trên đỉnh tháp.

06:00 4/10/2025

Chủ tịch TP.HCM ủng hộ Thaco làm metro nối Tân Sơn Nhất - Long Thành

Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh và thống nhất với đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Long Thành (Đồng Nai) của Thaco.

14:24 3/10/2025

Diệu Thanh

hàng không sân bay Viettel Post Sân bay Long Thành Long Thành dự án khai thác

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

Đọc tiếp

SSI lap ky luc thi phan moi gioi chung khoan hinh anh

SSI lập kỷ lục thị phần môi giới chứng khoán

38 phút trước 11:29 7/10/2025

0

Quý III/2025 chứng kiến cuộc đua thị phần môi giới sôi động trên sàn HoSE khi VPS củng cố ngôi đầu với 17,05%, còn SSI lập kỷ lục 11,82% - mức cao nhất trong gần 5 năm.

Can ho chung cu hang tram trieu m2: 'San choi' cua ai? hinh anh

Căn hộ chung cư hàng trăm triệu m2: 'Sân chơi' của ai?

51 phút trước 11:16 7/10/2025

0

Phần lớn người mua chung cư có giá bán 100-300 triệu/m2 là các nhà đầu tư, người mua với mục đích lướt sóng ngắn hạn, có người mua nhằm giữ tài sản trong bối cảnh các kênh đầu tư khác biến động mạnh.

