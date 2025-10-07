Sân bay Long Thành tìm nhà đầu tư ga hàng hóa theo trường hợp đặc biệt

Bộ Xây dựng phê duyệt dự án nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại sân bay Long Thành, công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến xây dựng giai đoạn 2025-2026.

Sân bay Long Thành đang được cấp tập thi công để đi vào hoạt động đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, dự án có quy mô đầu tư xây dựng công trình nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh cùng hệ thống thiết bị, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ sản xuất kinh doanh. Công suất thiết kế đạt khoảng 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Dự án được triển khai tại khu vực C-02 trong khuôn viên Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với thời gian đầu tư xây dựng trong 2 năm 2025-2026. Thời gian khai thác dự án kéo dài từ khi hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành đến hết ngày 31/12/2050.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng là trường hợp đặc biệt, theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Xây dựng về tính chính xác của thông tin, số liệu, hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, phương thức thực hiện dự án, cũng như các nội dung trong Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất. Đồng thời, Cục có trách nhiệm giải trình theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu quá trình triển khai các thủ tục tiếp theo phải tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan; việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư phải đúng quy định, đảm bảo hoàn thành dự án an toàn, hiệu quả, đồng bộ với các công trình khác theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Đầu năm nay, Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đề xuất được tham gia đầu tư xây dựng và vận hành Nhà ga hàng hóa số 2 và Nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nếu được lựa chọn là nhà đầu tư, Viettel Post cam kết đảm bảo tiến độ thi công và lắp đặt, thực hiện đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để vận hành nhà ga hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ triển khai hệ thống kho bãi thông minh tích hợp IoT, AI và Big Data nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và góp phần đảm bảo an ninh quốc gia tại dự án sân bay Long Thành.

Trong thời gian qua, Viettel Post đã tập trung phát triển các phần mềm và đầu tư công nghệ phục vụ quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu theo hướng tối ưu, khoa học và tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn thiếu một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải đa phương thức và xuyên biên giới đó là đầu tư, vận hành hạ tầng logistics hàng không.

"Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính là cơ hội để Viettel Post hoàn thiện mạng lưới vận tải đa phương thức và xuyên biên giới phục vụ cho mục tiêu trở thành thương hiệu logistics lớn trong khu vực và thế giới”, lãnh đạo Viettel Post cho biết.