Vietnam Airlines nói gì về vụ nghi ngờ rò rỉ dữ liệu khách hàng?

Vietnam Airlines cho biết đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Vietnam Airlines khẳng định các dữ liệu như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán... của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết hãng đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp.

Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống này có thể đã bị truy cập trái phép.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, Vietnam Airlines đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng, các chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Đến hiện tại, hãng bay khẳng định các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng không bị ảnh hưởng.

Các khách hàng liên quan sẽ được Vietnam Airlines thông báo và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ cần thiết qua thư điện tử. Hãng khuyến nghị khách hàng cảnh giác với các hình thức giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines và không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Vietnam Airlines cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới khách hàng vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng.

"Hãng luôn coi việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì niềm tin của hành khách", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Trước đó, theo thông tin trên một số diễn đàn an ninh mạng, một nhóm hacker đã rao bán hàng triệu thông tin khách hàng của Qantas, GAP Inc, Vietnam Airlines... Hơn 23 triệu bản ghi này có dữ liệu cũ nhất ngày 23/11/2020, mới nhất ngày 20/6/2025 vừa qua.

Dữ liệu bị lộ gồm những thông tin liên quan họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà các khách hàng của các hãng hàng không lớn.

Nhóm hacker tiết lộ đã xâm nhập tài khoản Salesforce của 39 công ty, trong đó có Vietnam Airlines, Google, Cisco, Disney, FedEx…

Điều này có nghĩa là nhóm hacker không trực tiếp xâm nhập vào hệ thống Vietnam Airlines, mà xâm nhập vào tài khoản Salesforce của hãng hàng không này và trích xuất dữ liệu từ đó.