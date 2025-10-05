Loạt chuyến bay bị điều chỉnh vì bão Matmo

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày 5/10.

Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khởi hành nhiều chuyến bay vì ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: VNA.

Cụ thể, các chuyến bay số hiệu VN1186 và VN1188 hành trình TP.HCM - Hải Phòng; VN1187 hành trình Hải Phòng - TP.HCM có giờ khởi hành mới lần lượt là 16h, 17h35 và 18h35.

Chuyến bay số hiệu VN592 và VN593 hành trình giữa Hà Nội và Hong Kong (Trung Quốc) cất cánh lúc 12h15 và 16h15 (giờ địa phương).

Thông tin mới nhất cho biết các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 6/10 dự kiến khai thác bình thường.

"Tuy nhiên, tùy tình hình thời tiết thực tế, hãng sẽ chủ động điều hành lịch bay linh hoạt và thông tin đến hành khách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay", Vietnam Airlines chia sẻ thêm.

Vietnam Airlines cũng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng đồng thời đề nghị hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6/10 chủ động theo dõi tình hình giao thông tại khu vực đến sân bay, đặc biệt tại các thành phố chịu ảnh hưởng của bão, để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Sáng nay, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã gửi công điện về ứng phó bão Matmo, trong đó đánh giá sân bay Cát Bi và Vân Đồn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này. Ngoài ra, sân bay Nội Bài, Vinh, Thọ Xuân được yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi bão có chuyển biến bất thường.

Hiện, Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác ứng phó bão tại các cảng hàng không.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu các cục chuyên ngành, đơn vị trực thuộc, các Sở Xây dựng từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng tập trung lực lượng chuẩn bị ứng phó bão Matmo.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát và cập nhật phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", không để bị động bất ngờ.

Công tác dự báo, cung cấp thông tin khí tượng được yêu cầu duy trì liên tục, chính xác, phục vụ kịp thời cho chỉ huy và điều hành bay. Các đơn vị kỹ thuật, không lưu tăng cường kiểm tra hệ thống trang thiết bị, trực 24/24h, sẵn sàng dừng, tắt hoặc khôi phục hoạt động khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt cho hoạt động bay.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trưa 5/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Matmo đang ở phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Dự báo, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.