Hà Nội xây dựng 4 phương án ứng phó khả năng mưa ngập do bão số 11

Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng 4 phương án ứng phó với các kịch bản mưa bão gây ngập trên địa bàn thành phố, trong đó có việc điều tiết giao thông trong trường hợp đường phố ngập sâu hơn 30 cm.

Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng phương án ứng phó với các kịch bản mưa bão gây ngập trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo dự báo, năm 2025 tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu tiếp tục có nhiều diễn biến cực đoan, mưa lớn, ngập úng có thể xảy ra trên diện rộng. Để chủ động ứng phó, Sở Xây dựng đã rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông, thống kê hơn 23.400 km đường bộ, hàng trăm km tuyến sông, hồ, đầm, suối có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mưa bão xảy ra.

Trên cơ sở đó, Sở đã xây dựng 4 phương án ứng phó tương ứng với các mức độ ngập từ 10 cm đến trên 30 cm, quy định cụ thể về cách thức cảnh báo, điều tiết giao thông, huy động lực lượng và phương tiện ứng trực.

Mưa ngập tại Hà Nội do bão số 10.

Đối với các vị trí ngập từ 10 cm trở xuống (Phương án 1 - PA1) thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông (nếu có) để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết.

Đối với các vị trí ngập trên 10 cm đến 20 cm (Phương án 2 - PA2) thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết; đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập.

Đối với các vị trí ngập trên 20 cm đến 30 cm (Phương án 3 - PA3) thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết; đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập; nhà thầu quản lý đường bộ bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Đối với các vị trí ngập lớn hơn 30 cm (Phương án 4 - PA4) thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết; báo cáo kịp thời Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết); đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm, biển chỉ hướng tại 2 đầu vị trí ngập (2 barie, 6 bộ biển báo và các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, điều tiết giao thông).

Ngoài ra, Sở Xây dựng chú trọng khâu khắc phục và phục hồi sau thiên tai. Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương sửa chữa, bảo đảm giao thông thông suốt, nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh. Trong các kịch bản cao nhất khi lượng mưa trên 300 mm/ngày, Sở đã chuẩn bị nhân lực và thiết bị cho 177 điểm có nguy cơ ngập, huy động hàng trăm người cùng hàng trăm bộ biển báo và phương tiện để xử lý kịp thời.