Chi tiết các sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Vân Đồn được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 11 (bão Matmo).

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng vừa thông báo danh sách 5 sân bay dự kiến bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Matmo. Ảnh: VATM.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai công điện về ứng phó bão Matmo, trong đó đánh giá sân bay Cát Bi và Vân Đồn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này.

Ngoài ra, sân bay Nội Bài, Vinh, Thọ Xuân được yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi bão có chuyển biến bất thường.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Trung tâm cảnh báo thời tiết hàng không sẽ liên tục cập nhật tình hình, dự báo sức gió tại cảng hàng không để kịp thời điều hành hoạt động bay.

Các hãng hàng không được yêu cầu chủ động điều chỉnh lịch bay đảm bảo an toàn khai thác. Cảng vụ hàng không miền Bắc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác ứng phó bão tại các cảng hàng không.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu các cục chuyên ngành, đơn vị trực thuộc, các Sở Xây dựng từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng tập trung lực lượng chuẩn bị ứng phó bão Matmo.

Cục Hàng không và các hãng hàng không, công ty dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát và cập nhật phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", không để bị động bất ngờ.

Công tác dự báo, cung cấp thông tin khí tượng được yêu cầu duy trì liên tục, chính xác, phục vụ kịp thời cho chỉ huy và điều hành bay. Các đơn vị kỹ thuật, không lưu tăng cường kiểm tra hệ thống trang thiết bị, trực 24/24h, sẵn sàng dừng, tắt hoặc khôi phục hoạt động khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt cho hoạt động bay.