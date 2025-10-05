Ninh Bình tổ chức neo đậu tàu thuyền xong trước 17h, ứng phó bão số 11

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11 Matmo sát với diễn biến tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11 Matmo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát đi công điện số 21 để triển khai công tác tập trung ứng phó bão.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11 Matmo sát với diễn biến tình hình, trên tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực cửa sông, ven biển, khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở, khu vực nhà yếu, chung cư cũ tại đô thị trước khi bão đổ bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước khi thiên tai xảy ra.

Neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN.

Các xã ven biển phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, kiểm ngư thực hiện cấm biển từ 6h ngày 5/10; tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển và tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu đảm bảo an toàn xong trước 17h ngày 5/10.

Thông báo tạm dừng hoạt động của các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn từ 17h ngày 5/10 đến khi bão tan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, cảnh báo kịp thời để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm trên biển; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và các xã ven biển trong công tác đảm bảo an toàn đối với các phương tiện tàu, thuyền tại nơi neo đậu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ, cứu nạn theo đề nghị của địa phương. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp hiệu quả ứng phó với bão để bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.