Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

  • Thứ sáu, 9/1/2026 07:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, tăng nhanh vào trưa chiều, chênh lệch ngày đêm lớn.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Thoi tiet Ha Noi 9/1 anh 1

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong hôm nay (9/1).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, cao nhất 19-22 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 21-23 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế ít mưa, ngày nắng, trời rét kéo dài.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Khu vực Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 16-19 độ, cao nhất từ 21-24 độ. Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Vì sao TP.HCM lạnh xuống 16 độ C?

Nhiệt độ TP.HCM những ngày qua giảm rõ vào ban đêm và rạng sáng, tạo cảm giác se lạnh. Theo chuyên gia, đây là diễn biến quen thuộc của thời tiết mùa khô ở TP.HCM dịp này.

16 giờ trước

TP.HCM lạnh dưới 20 độ C, kéo dài nhiều ngày

Sáng 8/1, người dân TP.HCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh. Nền nhiệt giảm xuống dưới 20 độ C. Theo cơ quan khí tượng, trạng thái thời tiết này còn duy trì trong vài ngày tới.

23 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/thoi-tiet-mien-bac-nhung-ngay-toi-post1811393.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết Hà Nội 9/1 Phú Yên Thời tiết miền Bắc Thời tiết Hà Nội Thời tiết 9/1 Thời tiết Không khí lạnh

    Đọc tiếp

    Chay toa nha o phuong Sai Gon hinh anh

    Cháy tòa nhà ở phường Sài Gòn

    1 giờ trước 08:01 9/1/2026

    0

    Một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) xuất hiện khói dày nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và người đi đường sáng 9/1.

    TP.HCM lanh 17°C, hiem gap nhieu nam qua hinh anh

    TP.HCM lạnh 17°C, hiếm gặp nhiều năm qua

    2 giờ trước 07:15 9/1/2026

    0

    Sáng sớm 9/1, người dân TP.HCM bất ngờ cảm nhận rõ cái lạnh hiếm thấy khi nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu, có nơi chỉ còn khoảng 17°C.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý