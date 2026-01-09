Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Một tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, tăng nhanh vào trưa chiều, chênh lệch ngày đêm lớn.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong hôm nay (9/1).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, cao nhất 19-22 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 21-23 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế ít mưa, ngày nắng, trời rét kéo dài.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Khu vực Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 16-19 độ, cao nhất từ 21-24 độ. Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.