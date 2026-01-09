Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải tông thẳng vào xe đầu kéo, tài xế tử vong tại chỗ

  • Thứ sáu, 9/1/2026 06:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xe tải va chạm với xe đầu kéo khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h35 ngày 8/1, tại km12+990 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ Trung Lương đi TP.HCM, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ tai nạn giữa hai ôtô tại làn đường số 2.

Tai nan dau keo TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ôtô đầu kéo BKS 29H-806.33, kéo theo rơ-moóc 29R-052.94, do tài xế Nguyễn Xuân Chính cầm lái va chạm với xe tải BKS 60C-263.34 (chưa xác định được danh tính tài xế).

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng, cabin biến dạng. Tài xế xe tải bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại hiện trường. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng sau tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn đã có mặt tại hiện trường, triển khai phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Giao thông trên tuyến cao tốc qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ.

Tai nan dau keo TP.HCM anh 2

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: H.T.

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Xuân Chính không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Lực lượng chức năng đang xác minh nhân thân nạn nhân, đồng thời thu thập các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe container.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên tuyến cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Xe tải va chạm đôi vợ chồng, người vợ tử vong tại chỗ

Trong lúc rẽ phải tại ngã ba, xe tải đã va chạm với đôi vợ chồng điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều. Hậu quả, người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

17 giờ trước

'Ôtô điên' lao vào xe máy, một người tử vong tại chỗ

Tối 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một ôtô lao vào xe máy đang quay đầu.

2 giờ trước

Ghi nhận 17.196 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

Thông qua hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 17.196 trường hợp vi phạm giao thông, lập hồ sơ xác minh và gửi thông báo đến 2.631 trường hợp.

14 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://vtcnews.vn/xe-tai-va-cham-voi-xe-dau-keo-tren-cao-toc-tp-hcm-trung-luong-tai-xe-tu-vong-ar997429.html

Nguyễn Liến/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn đầu kéo TP.HCM TP.HCM Tai nạn đầu kéo Tai nạn xe tải TP.HCM Trung Lương Tài xế tử vong Tai nạn cao tốc

    Đọc tiếp

    Chay toa nha o phuong Sai Gon hinh anh

    Cháy tòa nhà ở phường Sài Gòn

    1 giờ trước 08:01 9/1/2026

    0

    Một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) xuất hiện khói dày nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và người đi đường sáng 9/1.

    TP.HCM lanh 17°C, hiem gap nhieu nam qua hinh anh

    TP.HCM lạnh 17°C, hiếm gặp nhiều năm qua

    2 giờ trước 07:15 9/1/2026

    0

    Sáng sớm 9/1, người dân TP.HCM bất ngờ cảm nhận rõ cái lạnh hiếm thấy khi nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu, có nơi chỉ còn khoảng 17°C.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý