Quảng Ninh - Hải Phòng họp khẩn, chủ động ứng phó bão Matmo

Hàng chục nghìn người được Quảng Ninh - Hải Phòng huy động để ứng phó cơn bão số 11 (bão Matmo) dù được dự báo không đổ bộ trực diện.

Ngày 4/10, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh, trực tiếp chủ trì cuộc họp, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11 (bão Matmo).

Đến nay, các đơn vị quân đội trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng huy động trên 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc.

Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống. Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4/10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ xong trước 12h ngày 5/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh công tác chủ động đối phó, phòng, chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Do đó, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Lực lượng biên phòng tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn trong ngày 4/10.

Để ứng phó bão số 11 với tinh thần từ sớm, từ xa, cần triển khai ngay từ cấp cơ sở; cần xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị trong phòng ngừa, ứng phó bão số 11 theo phương châm "4 tại chỗ", phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7.

Các đơn vị, địa phương cần kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở… để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức trực canh tại các ngầm tràn khi có lũ; tuyên truyền vận động nhân dân (đặc biệt là đối tượng học sinh) không ra sông, suối bơi lội, vớt củi, đánh cá… khi có lũ.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu.

Cụ thể, việc cấm tàu được thực hiện từ 8h ngày 5/10 cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão số 11.

Tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời. Đặc biệt cảnh giác với dông, lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát và triển khai các phương án phòng chống bão đã được phê duyệt tại Phương án số 01 và Kế hoạch số 213 ngày 25/8/2025, đảm bảo phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình bão, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Bộ đội Biên phòng thành phố được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có kế hoạch neo đậu an toàn, duy trì thông tin liên lạc nhằm ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi, hồ đập, đặc biệt tại các vị trí bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Giám đốc Sở (Phó trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố) chỉ đạo xây dựng, ban hành Kịch bản của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ứng phó cụ thể với bão.