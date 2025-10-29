Vietnam Airlines sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ở cửa ra máy bay

Vietnam Airlines vừa thông báo triển khai chính sách thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn (quá cước) tại cửa ra tàu bay, bắt đầu áp dụng từ ngày 3/11.

Từ 3/11, Vietnam Airlines bắt đầu thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay. Ảnh: ACV.

Từ ngày 3/11, Vietnam Airlines sẽ bắt đầu thu phí đối với hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn ngay tại cửa ra máy bay. Hãng cho biết chính sách mới nhằm đảm bảo an toàn, đúng giờ khởi hành và nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho hành khách.

Theo quy định của hãng, hành khách chỉ được phép mang hành lý xách tay đúng trọng lượng, kích thước và số lượng kiện theo tiêu chuẩn.

Hành lý vượt quá trọng lượng tối đa đến 10 kg, hoặc vượt quá một kiện so với tiêu chuẩn tối đa 10 kg sẽ bị tính phí tương đương một kiện hành lý ký gửi tại sân bay. Riêng hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10 kg và kích thước tiêu chuẩn sẽ bị thu phí bằng một kiện hành lý ký gửi cồng kềnh tại sân bay.

Đặc biệt, hãng không chấp nhận hành lý quá cước nếu việc này ảnh hưởng đến thời gian khởi hành của chuyến bay, đồng thời chỉ cho phép mang quá trọng lượng tối đa đến 10 kg so với quy định.

Việc chấp nhận hành lý quá tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho những hành khách có khả năng tự mang và sắp xếp hành lý. Các trường hợp cần sự hỗ trợ của nhân viên sẽ không được chấp nhận.

Về việc lưu trữ, Vietnam Airlines cho biết trong một số trường hợp, hành lý này có thể được sắp xếp tại hầm hàng, hoặc trong ngăn để hành lý xách tay.

Về hình thức thanh toán sẽ được thực hiện ngay tại cửa ra tàu bay, bằng thẻ tín dụng của hành khách hoặc người đi cùng.