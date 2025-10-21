Cuộc chiến 'xanh hoá' của ngành hàng không

Từ Lufthansa, Cathay Pacific đến Vietnam Airlines, các hãng bay đang chạy đua để "xanh hoá" hành trình của mình.

Hành khách check-in chuyến bay bền vững từ TP.HCM đến Hà Nội. Ảnh: VNA.

Giữa bối cảnh hàng không thế giới đang đối mặt với sức ép giảm phát thải, "xanh hoá" dần trở thành cuộc đua không chỉ về hình ảnh mà còn là yêu cầu sống còn.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ngành bay chiếm khoảng 2% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, và nếu không cải tổ mạnh, con số này có thể tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới.

Các tập đoàn lớn như Lufthansa Group, Cathay Pacific, Air France, hay Singapore Airlines đều xem SAF (Sustainable Aviation Fuel - nhiên liệu hàng không bền vững) là chìa khóa cho mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

SAF được sản xuất từ dầu ăn đã qua sử dụng, chất thải nông nghiệp hay rác sinh hoạt, giúp giảm tới 80% khí thải CO2 trên vòng đời so với nhiên liệu truyền thống.

Lufthansa hiện cung cấp "Green Fares" - hạng vé cho phép khách hàng tự nguyện trả thêm để chuyến bay của họ được pha trộn một phần SAF. Còn Cathay Pacific đặt mục tiêu 10% SAF trong tổng nhiên liệu sử dụng trước năm 2030.

Song song đó, các hãng cũng thay đổi đội bay. Mỗi chiếc Airbus A350 hay Boeing 787 Dreamliner tiêu thụ ít nhiên liệu hơn khoảng 25% so với thế hệ cũ. Air France đã loại toàn bộ phi đội A340 và A380 để chuyển sang máy bay thân rộng thế hệ mới, nhẹ và tiết kiệm hơn.

Không chỉ trong khoang lái, cuộc đua "xanh hóa" còn lan ra cả khoang hành khách. Các hãng đồng loạt bỏ đồ nhựa dùng một lần, thay bằng vật liệu tái chế. Cathay Pacific dùng chăn được dệt từ chai nhựa, còn Lufthansa thử nghiệm khay ăn làm từ mía ép.

Vietnam Airlines cũng đang hòa vào xu hướng này. Trong khuôn khổ chương trình "The Aviation Challenge" của liên minh SkyTeam, hãng kêu gọi hành khách "bay nhẹ đến Hà Nội".

Cụ thể, tại sân bay, Vietnam Airlines đẩy mạnh check-in online để hạn chế thẻ, nhãn giấy và ngừng sử dụng thẻ mời giấy vào phòng chờ cho khách hạng phổ thông.

Với hàng hóa, hãng sử dụng container nhẹ (ULD) và vận động khách giảm trọng lượng hành lý nhằm giảm tải trọng, tiết kiệm nhiên liệu và cùng chung tay vì một hành trình xanh.

Trên chuyến bay, Vietnam Airlines thay thế thùng xốp đựng đá dùng một lần bằng vật liệu tái sử dụng, phân loại rác ngay trên chuyến bay, sử dụng túi đựng chăn phân hủy sinh học và khuyến khích hành khách mang ly, cốc cá nhân.

Hãng kiểm soát tỷ lệ suất ăn thừa thông qua phân tích dữ liệu tiêu thụ, điều chỉnh định mức hợp lý và áp dụng hình thức đặt trước góp phần giảm lãng phí thực phẩm và rác thải nhựa.

Từ "bay nhẹ đến Hà Nội" cho đến "Green Fares" ở Frankfurt, ngành hàng không đang nỗ lực viết lại câu chuyện về một bầu trời vẫn tấp nập, nhưng bớt ồn ào và ít khói hơn.