Loạt chuyến bay bị điều chỉnh do bão số 12

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (bão Fengshen), Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại Huế, Đà Nẵng trong hai ngày 22 và 23/10.

Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khởi hành, hủy nhiều chuyến bay vì ảnh hưởng của bão Fengshen. Ảnh: VNA.

Cụ thể, trong ngày 22/10, các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TP.HCM và Huế ngày 22/10 sẽ điều chỉnh giờ khai thác sang sáng 23/10.

Cũng trong ngày 22/10, các chuyến VN179, VN180, VN187 và VN188 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN136, VN137 và VN140 giữa TP.HCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Các chuyến VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN7122, VN142 và VN143 giữa TP.HCM và Đà Nẵng; VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh trong ngày 22/10 sẽ bị hủy. Ngoài ra, VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TP.HCM trong ngày 23/10 cũng sẽ bị hủy.

"Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 12. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định", Vietnam Airlines chia sẻ thêm.

Hãng bay khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Cục Hàng không vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo dự báo, các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai sẽ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, trong khi Pleiku và Phù Cát được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động ứng phó khi thời tiết có biến động bất thường.

Cục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời, các cảng hàng không phải triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.