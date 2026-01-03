Tỉnh nào tăng trưởng cao nhất cả nước năm 2025?

|
GRDP năm 2025 của Quảng Ninh ước tăng 11,89%, cao nhất cả nước và cũng là mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP.
Năm 2025, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,89%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất cả nước và cũng là mức cao nhất trong toàn bộ giai đoạn 2021-2025.
Hiện quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Ninh ước đạt hơn 368.445 tỷ đồng, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 10.400 USD, gấp 2,08 lần bình quân cả nước.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,63%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 46,18%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 49,19%.
Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong năm 2025 ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch tăng 22,5%.
Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu ước tăng 16,5% so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.
Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2025 ước đạt 82.235 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao và 143% dự toán tỉnh giao, tăng tới 53% so với cùng kỳ, vượt 43% kế hoạch.
Riêng "điểm nghẽn" nhiều năm qua về thu tiền sử dụng đất đã được tháo gỡ, với số thu ước đạt 26.460 tỷ đồng, bằng 481% dự toán.
Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện khi trong năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 2.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 15% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 503.447 tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với cùng kỳ.
Năm 2026, Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh đề ra 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12,9%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 86.000 tỷ đồng.
