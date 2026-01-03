Tỉnh nào tăng trưởng cao nhất cả nước năm 2025?

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,89%, đứng đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 10.402 USD.

GRDP năm 2025 của Quảng Ninh ước tăng 11,89%, cao nhất cả nước và cũng là mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP.

Năm 2025, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,89%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất cả nước và cũng là mức cao nhất trong toàn bộ giai đoạn 2021-2025.

Hiện quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Ninh ước đạt hơn 368.445 tỷ đồng , xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 10.400 USD , gấp 2,08 lần bình quân cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,63%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 46,18%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 49,19%.

Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong năm 2025 ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch tăng 22,5%.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu ước tăng 16,5% so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2025 ước đạt 82.235 tỷ đồng , bằng 149% dự toán Trung ương giao và 143% dự toán tỉnh giao, tăng tới 53% so với cùng kỳ, vượt 43% kế hoạch.

Riêng "điểm nghẽn" nhiều năm qua về thu tiền sử dụng đất đã được tháo gỡ, với số thu ước đạt 26.460 tỷ đồng , bằng 481% dự toán.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện khi trong năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 2.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 15% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 503.447 tỷ đồng , gấp gần 17 lần so với cùng kỳ.

Năm 2026, Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh đề ra 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12,9%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 86.000 tỷ đồng .