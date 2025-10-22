Bão Fengshen di chuyển chậm, miền Trung mưa tăng dần từ trưa nay

Bão số 12 Fengshen di chuyển chậm với tốc độ 10 km/h, còn cách Đà Nẵng khoảng 270 km, miền Trung mưa tăng dần từ trưa nay và tập trung trong đêm 22/10 đến hết 23/10.

Lúc 8h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen còn cách TP Đà Nẵng khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 12 di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h.

Bão số 12 di chuyển chậm với tốc độ 10km/h, hiện cách Đà Nẵng khoảng 270 km. Nguồn: NCHMF.

Như vậy, nếu khi mới đi vào Biển Đông bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/h, thì từ ngày 21/10, sau khi chịu tác động của không khí lạnh, bão đã chậm lại đáng kể.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 12 Fengshen trên vùng biển ven bờ TP Huế đến Quảng Ngãi, đổi hướng Tây Tây Nam, tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ khoảng 10-15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 19h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 12 Fengshen, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng nước dâng do bão cao 0,4-0,8 m.

Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ trưa 22/10 mưa tăng dần ở khu vực Quảng trị đến Đà Nẵng, cao điểm mưa là đêm 22/10 đến đêm 23/10.

Cụ thể, khoảng từ trưa 22/10 đến 27/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm. Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng dao động 500-700 mm, có nơi trên 900 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 200 mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và vượt báo động.

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, miền Trung nguy cơ xảy ra lũ lớn diện rộng, đặc biệt các lưu vực sông ở Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi với mức lũ có thể vượt báo động 3, tương đương, thậm chí cao hơn so với lũ lớn tháng 11/2017.

Mức lũ có thể không bằng so với năm 2020, tuy nhiên tính chất phức tạp của mưa lũ từ nay đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11 cần tiếp tục theo dõi và cập nhật.