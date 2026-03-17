Công an TP.HCM có tân thủ trưởng hai cơ quan điều tra

Chiều 17/3, Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố, Viện KSND thành phố, TAND thành phố.

Về phía Công an thành phố có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố và Ban Chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đối với Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó giám đốc Công an thành phố và chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc Công an thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc Công an thành phố thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an thành phố.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết liệt, bản lĩnh, sắc bén và hiệu quả hơn nữa của Cơ quan điều tra Công an thành phố.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an Thành phố đề nghị 2 đồng chí Phó giám đốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Cơ quan An ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ sự tin tưởng với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm của mình, các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cơ quan điều tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.