Bộ Công an làm đầu mối điều phối khi giải thể Ủy ban ATGT Quốc gia

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định về hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG).

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án và Quyết định bãi bỏ Quyết định 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức, hoạt động của Ủy ban ATGTQG cũng như Ban ATGT các tỉnh, thành phố. Đến nay, cơ quan soạn thảo đã nhận được 41 văn bản góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, trong đó có 20 đơn vị hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo.

Bộ Công an sẽ làm đầu mối điều phối khi giải thể Ủy ban ATGTQG. Ảnh: Văn Ngân.

Để công tác quản lý không bị gián đoạn sau khi Ủy ban ATGTQG chấm dứt hoạt động, Bộ Xây dựng đã tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ nhằm xác định rõ nguyên tắc chuyển giao nhiệm vụ về các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Đáng chú ý, Bộ Công an sẽ được giao làm cơ quan đầu mối giúp Chính phủ và Thủ tướng theo dõi, tổng hợp tình hình, đôn đốc và phối hợp liên ngành. Với chức năng quản lý nhà nước về trật tự ATGT đường bộ, Bộ Công an sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc tổng hợp số liệu tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân và tham mưu các giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời. Tờ trình của Bộ Xây dựng nhấn mạnh, sự thay đổi này sẽ giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, dự thảo cũng đã làm rõ nội hàm "đầu mối, điều phối chung" để đảm bảo Bộ Công an không bổ sung hoặc thay thế chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành của các bộ, cơ quan liên quan khác.

Đối với lo ngại của các địa phương về việc tổ chức thực hiện ở cấp xã, phường có thể thiếu đồng bộ, dự thảo đã bổ sung quy định: Sau khi Ủy ban ATGTQG dừng hoạt động, Bộ Công an sẽ tham mưu Thủ tướng ban hành cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp với mô hình mới. Việc này nhằm duy trì thống nhất đầu mối điều phối, tránh phát sinh cách hiểu và cách làm khác nhau giữa các địa phương.

Trong quá trình góp ý, có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo quyết định nội dung cho phép UBND các tỉnh, thành phố được quyết định thành lập Ban chỉ đạo về trật tự ATGT tại địa phương trong trường hợp cần thiết.

Phản hồi ý kiến này, Bộ Xây dựng cho biết, không cần thiết có nội dung này vì có thể dẫn đến trùng lặp quy định pháp luật. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, UBND cấp tỉnh có quyền quyết định các biện pháp tổ chức thực hiện, bao gồm cả việc phân công cơ quan chủ trì và thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành, để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn.

Ủy ban ATGTQG được thành lập từ năm 1997, gần 30 năm qua đóng vai trò tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, Ủy ban ATGTQG và Ban ATGT địa phương vẫn thiếu thực quyền do chỉ là cơ quan phối hợp kiêm nhiệm, không phải cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Vì vậy, nhiều chỉ đạo chủ yếu mang tính nhắc nhở. Chức năng còn chồng lấn với các cơ quan chuyên ngành...