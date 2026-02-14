Truy thăng cấp hàm Thượng tá với đồng chí Lao Hoàng Hải

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Lao Hoàng Hải số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.
|
Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá và số tiền 100 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Lao Hoàng Hải.
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, ngày 13/2, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá và số tiền 100 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Lao Hoàng Hải.
Để các quyết định kinh tế phụng sự số đông
Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông? - cuốn sách được viết với mong muốn giải thích vì sao kinh tế học có vai trò quan trọng trong đời sống thường ngày và có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn của Jean Tirole - một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.