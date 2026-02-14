Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy thăng cấp hàm Thượng tá với đồng chí Lao Hoàng Hải

  • Thứ bảy, 14/2/2026 11:14 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã ký Quyết định truy thăng cấp hàm từ Trung tá lên Thượng tá (trước thời hạn) đối với Trung tá Lao Hoàng Hải.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Lao Hoàng Hải số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Lao Hoang Hai anh 1

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá và số tiền 100 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Lao Hoàng Hải.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, ngày 13/2, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá và số tiền 100 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Lao Hoàng Hải.

Tại buổi lễ, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao số tiền 1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

https://cand.com.vn/guong-sang/truy-thang-cap-bac-ham-thuong-ta-doi-voi-can-bo-cong-an-hy-sinh-trong-khi-lam-nhiem-vu-i797075/

Ngọc Ánh - Minh Thắng/CAND

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lao Hoàng Hải Lao Hoàng Hải Thượng tá Trung tá Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang

Ban Bí thư yêu cầu 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

Ban Bí thư yêu cầu 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

4 giờ trước 07:11 14/2/2026

“Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay', không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ”, Ban Bí thư yêu cầu.

