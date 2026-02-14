Truy thăng cấp hàm Thượng tá với đồng chí Lao Hoàng Hải

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã ký Quyết định truy thăng cấp hàm từ Trung tá lên Thượng tá (trước thời hạn) đối với Trung tá Lao Hoàng Hải.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Lao Hoàng Hải số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá và số tiền 100 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Lao Hoàng Hải.

