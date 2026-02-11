Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy tặng 'Huân chương Bảo vệ Tổ quốc' cho Trung tá Lao Hoàng Hải

  • Thứ tư, 11/2/2026 21:36 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tại buổi lễ, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao số tiền 1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho thân nhân Trung tá Lao Hoàng Hải. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.

Chiều 11/2, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, người đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ trọng điểm của tỉnh.

Việc truy tặng được thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-CTN, ngày 7/2/2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến và thành tích của Trung tá Lao Hoàng Hải trong quá trình công tác, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, trưa 4/2, khi tổ tuần tra do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1B, thuộc địa bàn phường Quan Triều, đồng chí bị phương tiện vi phạm đâm phải và hy sinh tại hiện trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm, tạo sự răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người thi hành công vụ.

Tại buổi lễ, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao số tiền 1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự sẻ chia sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình đồng chí.

