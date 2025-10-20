Điều đặc biệt nguy hiểm của bão Fengshen

Không khí lạnh khiến bão Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ nhưng lại làm tăng mưa rất lớn trên diện rộng ở miền Trung, nhiều nơi có thể mưa trên 900 mm.

Vào 13h chiều nay (20/10) tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về bão Fengshen chiều 20/10.

Đến 13h chiều 21/10, khi cách đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 170 km, bão đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía tây bắc Hoàng Sa, do tương tác với không khí lạnh, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang tây nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Theo ông Lâm, không khí lạnh khiến bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền. Cụ thể khi đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi trong ngày 23/10, cường độ gió khoảng cấp 6, giật cấp 8.

Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ. Dự báo từ đêm 22 đến ngày 26/10, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 22-26/10 mưa phổ biến khoảng 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

“Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi”, ông Lâm nói.

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa lớn kéo dài, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ lên báo động 3 hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

“Người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, ông Lâm nói. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (trên thang bậc 5 cấp) do mưa lớn ở khu vực này.