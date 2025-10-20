Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Điều đặc biệt nguy hiểm của bão Fengshen

  • Thứ hai, 20/10/2025 17:12 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Không khí lạnh khiến bão Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ nhưng lại làm tăng mưa rất lớn trên diện rộng ở miền Trung, nhiều nơi có thể mưa trên 900 mm.

Vào 13h chiều nay (20/10) tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm.

Bao so 12 bao Fengshen anh 1

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về bão Fengshen chiều 20/10.

Đến 13h chiều 21/10, khi cách đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 170 km, bão đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía tây bắc Hoàng Sa, do tương tác với không khí lạnh, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang tây nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Theo ông Lâm, không khí lạnh khiến bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền. Cụ thể khi đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi trong ngày 23/10, cường độ gió khoảng cấp 6, giật cấp 8.

Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ. Dự báo từ đêm 22 đến ngày 26/10, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 22-26/10 mưa phổ biến khoảng 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

“Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi”, ông Lâm nói.

Bao so 12 bao Fengshen anh 2

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa lớn kéo dài, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ lên báo động 3 hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

“Người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, ông Lâm nói. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (trên thang bậc 5 cấp) do mưa lớn ở khu vực này.

Bão Fengshen liên tục đổi hướng, nguy cơ gây lũ vượt báo động 3

Bão số 12 liên tục đổi hướng trên Biển Đông, có thể đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nguy cơ gây lũ vượt báo động 3 tại các tỉnh thành miền Trung.

4 giờ trước

Bão Fengshen tăng cấp, Nam Bộ và TP.HCM có mưa dông, gió giật mạnh

Từ ngày 21-24/10, mưa dông tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể xảy ra sét, gió giật mạnh.

8 giờ trước

Bão Fengshen đổi hướng và có xu hướng mạnh lên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 12 đang đổi hướng và có khả năng mạnh thêm, gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong nhiều ngày tới.

10 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/dieu-dac-biet-nguy-hiem-cua-bao-fengshen-post1788857.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Bão số 12 bão Fengshen Bão số 12 Bão Bão Fengshen Áp thấp nhiệt đới Biển Đông

    Đọc tiếp

    Truy tang Huan chuong Dung cam cho ong Phan Van Thanh hinh anh

    Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành

    16 phút trước 17:12 20/10/2025

    0

    Ngày 20/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước đối với ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, đã có hành động dũng cảm hy sinh trong cứu người bị lũ cuốn.

    Chay can ho chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

    16 phút trước 17:12 20/10/2025

    0

    Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

    Tim be 4 thang tuoi nghi roi xuong kenh o An Giang hinh anh

    Tìm bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh ở An Giang

    20 phút trước 17:08 20/10/2025

    0

    Ngày 20/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý