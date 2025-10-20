Bão Fengshen tăng cấp, Nam Bộ và TP.HCM có mưa dông, gió giật mạnh

Từ ngày 21-24/10, mưa dông tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể xảy ra sét, gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 7h sáng nay (20/10), vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc - 116,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bản đồ quỹ đạo và cường độ bão số 12 phát lúc 8h ngày 20/10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 khi tiến gần khu vực đặc khu Hoàng Sa. Sau đó, bão di chuyển chậm dần theo hướng Tây Nam và suy yếu dần khi vào gần vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng bởi bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 3–7 m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần khẩn trương di chuyển tránh trú an toàn, đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu xa của bão số 12 khiến vùng biển Nam Bộ và TP.HCM có gió Đông Bắc cấp 3–4, sóng biển cao 0,5–1,5 m, biển bình thường. Tuy nhiên, trong cơn mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Trên đất liền, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM trong hôm nay (20/10) có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể xảy ra sét, gió giật mạnh.

Từ ngày 21-24/10, mưa dông tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: PV.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía Nam, từ khoảng ngày 24/10 có cường độ ổn định dần. Rãnh áp thấp qua Nam Biển Đông nối với bão số 12 tiếp tục duy trì, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây sau đổi hướng Tây Tây Nam đến khoảng ngày 23-24/10, hoàn lưu cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Trung Bộ. Gió Đông Bắc có cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam Bộ, từ ngày 22-23/10 tăng dần cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, ngày 21-22/10 suy yếu và có khả năng lấn trở lại về phía Tây vào khoảng ngày 23/10.

Do chịu ảnh hưởng bởi các hình thế thời tiết trên, mưa dông tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong thời gian từ ngày 21-24/10 có xu hướng gia tăng.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.