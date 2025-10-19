Bão Fengshen tăng cấp hướng về khu vực Bắc Biển Đông

Cảnh báo trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy bão Fengshen tăng cấp và hướng về khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Vị trí và đường đi của bão Fengsheng. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Dự báo đến 13h ngày 20/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13h ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, dự báo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13h ngày 22/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 2,5-5m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.