Bão Fengshen liên tục đổi hướng, nguy cơ gây lũ vượt báo động 3

Bão số 12 liên tục đổi hướng trên Biển Đông, có thể đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nguy cơ gây lũ vượt báo động 3 tại các tỉnh thành miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ quốc gia cho hay, lúc 10h ngày 20/10, tâm bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen. Nguồn: NCHMF.

Khoảng 10h ngày 21/10, bão số 12 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc, khả năng mạnh thêm. Bão đổi hướng Tây, di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Đến 10h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, đổi hướng Tây Nam, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 10km/h, có thể suy yếu, cường độ còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo 10h ngày 23/10, bão số 12 Fengshen trên đất liền TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, hiện nay, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình và gió đông sau bão nên khoảng 22-27/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.