Biển Đông sắp đón bão, thời tiết TP.HCM những ngày tới ra sao?

Trong những ngày tới, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 19/10, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ bão đạt cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được 20-25 km.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của cơn bão Fengshen.

Do ảnh hưởng bởi bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết TP.HCM ngày 19/10 có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong những ngày tới TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Ảnh minh họa: PV.

Trong khi đó, nhận định hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24-48 giờ tới, áp cao lục địa từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Trên vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc duy trì cường độ yếu đến trung bình.

Cùng lúc đó, rãnh áp thấp có trục đi qua nam Biển Đông, nối với cơn bão Fengshen đang hoạt động phía đông Philippines. Cơn bão này được dự báo sẽ đi vào khu vực đông bắc Biển Đông trong đêm 19/10, làm gia tăng nhiễu động trong đới gió đông trên cao - yếu tố chính gây ra mưa dông cho khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hiện có trục vắt qua Bắc Bộ tiếp tục lấn về phía Tây, chi phối vùng thời tiết phía Nam. Tuy nhiên, các nhiễu động gió đông trên cao đang có xu hướng di chuyển dần về phía tây và suy yếu, khiến mưa không kéo dài nhưng có thể xuất hiện cục bộ với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Trong giai đoạn 3-10 ngày tới, áp cao lục địa dự kiến tăng cường mạnh trong ngày 21-22/10, sau đó ổn định. Rãnh áp thấp qua Nam Biển Đông nối với bão số 12 (tên quốc tế Fengshen) có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Gió Đông Bắc trên các vùng biển phía Nam sẽ hoạt động mạnh dần từ ngày 23-24/10, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động ổn định rồi dần suy yếu, rút ra sau đó.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày tới TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập nước tại các khu vực trũng thấp và những nơi có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện.