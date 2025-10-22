Bão Fengshen cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310 km

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6.

Hướng di chuyển của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, vào hồi 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 23/10, bão trên vùng biển thành phố Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 4 giờ ngày 24/10, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 - 15 km/h và có suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8 m.

Cảnh báo: Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Cùng với đó, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3giờ.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

"Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3", Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý.

Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa 22/10 đến đêm 23/10 (từ 13 giờ ngày 22/10 đến 7 giờ ngày 24/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h.

Ngoài ra, sáng 22/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Chiều và tối 22/10, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60 mm/3h.

Nước sông Hàn dâng cao và sóng lớn cao hơn 3 m liên tục đánh mạnh vào bờ kè. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN.

Ngày và đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng cấp 2."Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành cảnh báo.

Bắc Bộ và Thanh Hóa vùng núi có nơi trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/10 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8; riêng vùng biển phía Tây vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 m. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa 22/10 có mưa lớn diện rộng.Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ cógió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/10

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, gió nhẹ.

-Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - thành phố Huế) sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; từ chiều ven biển từ Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to;phía Bắc từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; từ chiều ven biển Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; phía Nam gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C. Phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.