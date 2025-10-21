Bão hướng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mưa lớn từ đêm mai

Dự báo khoảng sáng sớm 23/10, bão Fengshen sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đổ bộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Vào 7h sáng nay (21/10), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Bắc với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Dự báo từ sáng đến chiều nay, bão vẫn tiếp tục tăng cấp trước khi tương tác với không khí lạnh.

Dự báo đường đi của bão Fengshen.

Từ khoảng chiều tối nay, bão bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh, đổi hướng di chuyển tây tây nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần. Đến 7h sáng mai, khi hoạt động trên vùng biển phía tây của đặc khu Hoàng Sa (Việt Nam), cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía đông đông bắc, bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong ngày và đêm 22/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, đi vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đến 7h sáng 23/10, tâm vùng áp thấp trên đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi với cường độ còn dưới cấp 6.

Bão Fengshen ít khả năng gây gió mạnh trên đất liền nhưng hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình sẽ gây mưa một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Mưa bắt đầu từ đêm 22/10, kéo dài đến hết tháng, trong đó đỉnh điểm là từ đêm 22/10 đến ngày 27/10. Trong thời gian 5 ngày, lượng mưa từ Nam Quảng Trị - Đà Nẵng từ 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) và Quảng Ngãi mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn (>200 mm/3giờ).

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên báo động 3 và vượt báo động 3, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng.

Đồng thời mưa lớn cũng kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Đây là hai loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm. Sạt lở đất và lũ quét cũng là nguyên nhân gây ra thương vong lớn nhất từ cơn bão Bualoi và Matmo.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.