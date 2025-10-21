Tin bão Fengshen mới nhất: Mạnh cấp 10, cách Hoàng Sa 200 km

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen và cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 21/10, tâm bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 4h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 10-15 km và duy trì cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Khoảng 4h ngày 23/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển ven bờ TP Huế - Quảng Ngãi, đổi hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h, khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Đến 4h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, có thể suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 12 Fengshen, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ còn có thể kéo dài đến hết tháng 10.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.

Dự báo về đợt không khí lạnh, cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày và đêm nay (21/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và một số nơi khác ở Tây Bắc Bộ. Trong đất liền gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.