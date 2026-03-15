Hơn 93% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, 5 địa phương đạt sát mức 100%

  • Chủ nhật, 15/3/2026 19:10 (GMT+7)
Tính đến 16h hôm nay, cả nước có 71,39 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 93,19%), trong đó 5 tỉnh miền núi phía Bắc có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Theo số liệu cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 16h ngày 15/3, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%).

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng cử tri các dân tộc bỏ phiếu bầu cử.

Đến thời điểm báo cáo, hầu hết tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực. Trong đó, 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%).

Báo cáo cũng nêu 18 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%, gồm: Đà Nẵng (98,71%), Hà Tĩnh (98,70%), Cao Bằng (98,22%), Thái Nguyên (98,17%), Quảng Ninh (98,08%), Sơn La (97,98%), Huế (97,86%), Vĩnh Long (97,77%), Cà Mau (97,76%), Đắk Lắk (97,44%), Quảng Trị (97,38%), Cần Thơ (97,27%), Nghệ An (96,92%), Gia Lai (96,42%), Phú Thọ (96,27%), Ninh Bình (95,14%), Quảng Ngãi (96,14%), Thanh Hóa (95,72%).

9 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90% gồm: Hải Phòng (94,88%), Khánh Hòa (93,93%), Đồng Tháp (93,92%), Lâm Đồng (93,32%), An Giang (92.61%), Bắc Ninh (91,66%), Đồng Nai (91,12%), Hưng Yên (90,44%), Hà Nội (90,36%).

Còn 2 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%, trong đó Tây Ninh là (89,95%). TP.HCM có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thế đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự.

Anh Văn/VTC News

