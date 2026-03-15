Người đàn ông bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tại Đồng Tháp

  • Chủ nhật, 15/3/2026 20:11 (GMT+7)
Chiều 15/3, Công an xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng khác đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông để xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông Bảo Định mất tích.

Vụ việc xảy ra đầu giờ chiều 15/3, anh K., 30 tuổi lái xe máy lên cầu Ba Cá (xã Lương Hòa Lạc, Đồng Tháp) rồi để lại xe máy gieo mình xuống sông Bảo Định. Người dân lập tức báo chính quyền và tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Cầu Ba Cá nơi anh K. nhảy xuống sông.

Theo người nhà anh K., ở nhà anh rất hiền, không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc. Thời gian vừa qua anh K, vẫn đi làm bình thường.

Vài hôm trước gia đình phát hiện anh K. có triệu chứng mất ngủ và biểu hiện trầm cảm nên đưa anh K. đi khám, uống thuốc.

Chiều 15/3, anh K. báo người thân đi có việc rồi lấy xe máy rời nhà. Gia đình có đuổi theo nhưng không kịp ngăn anh nhảy sông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an xã, người dân tìm kiếm anh K dọc theo bờ sông.

Đến hơn 17h cùng ngày, hoạt động tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Bí quyết sống hiệu quả giữa thời đại sao nhãng

Cuốn sách Kỷ luật tập trung của Đức Nhân Writer xoay quanh một thực tế đáng suy ngẫm: khả năng tập trung của con người đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh hiện đại. Cuốn sách còn đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể và khả thi: rèn luyện kỷ luật cá nhân như một công cụ để lấy lại sự tập trung. Kỷ luật là một hệ thống nguyên tắc linh hoạt - do chính mỗi người xây dựng và điều chỉnh theo thời điểm sống của mình.

Chúc Trí - Thịnh Tiến/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

